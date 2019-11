Planfeststellungsverfahren noch nicht in Sicht

Rastatt

SPD-Ehrung für Ernst Kopp Rastatt (hr) - Der frühere Landtagsabgeordnete und Bietigheimer Bürgermeister Ernst Kopp ist mit der Willy-Brand-Medaille, der höchsten Auszeichnung der SPD, geehrt worden. "Mehr Sozialdemokrat als Ernst Kopp geht nicht", hieß es in einer Laudatio (Foto: hr).

Abschied von Gaggenau Gaggenau (tom) - Seit 1. April ist er bereits neuer Chef des Lkw-Werks in Wörth, nun nahm Dr. Matthias Jurytko offiziell Abschied vom Gaggenauer Benzwerk, wo er rund zehn Jahre arbeitete, acht davon als Standortleiter. Melissa Leticio führte souverän durch das Programm (Foto: pr).

"Gute Entwicklung" Gaggenau (tom) - Seit vier Jahren ist Michael Pfeiffer (parteilos) Erster Beigeordneter und damit Bürgermeister in Gaggenau. Zeit für eine Halbzeitbilanz - und einen Blick in die Zukunft. Mit dem heute 56-jährigen verheirateten Familienvater sprach Thomas Senger (Foto: Senger).

Braune Brühe fließt durch Bühlot Bühl (red) - Das Wasser der Bühlot ist in diesen Tagen oft eingetrübt. Die Ursache dafür ist ein Stück weiter westlich in Altschweier zu finden. Dort hatten Mitte Februar die Arbeiten zwischen dem Wehr beim Weingut Huber und dem Anwesen Bühler Seite 32 begonnen (Foto: Bernhard Margull).