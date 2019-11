Neue Wege für Windel-Rohstoff

Lichtenau

Kreuzfahrtschiffe legen künftig an Lichtenau (ar) - Fast 20 Jahre lang gab es für Spaziergänger am Rheindamm bei Grauelsbaum den vertrauten Anblick von Rheinschiffen, auf die Kies und Sand geladen wurden. Am ehemaligen Kieswerkhafen Sehring werden künftig Kreuzfahrtschiffe anlegen (Foto: Gangl).

Bühl

Dujmovits zurück von der Antarktis Bühl (jo) - Fünf Wochen verbrachte das Profibergsteigerpaar Ralf Dujmovits und Nancy Hansen in der Antarktis. "Wir haben ein paar fantastische Skitouren gemacht, aber bergsteigerisch ging nicht viel", berichtet Dujmovits. Schuld war ein Schaden an einem Segelmotorschiff (Foto: duj).

Baden-Baden

Lungenarzt zu Grenzwerten Baden-Baden (nie) - In die Debatte um Luftschadstoff-Grenzwerte haben sich jüngst einige Experten zu Wort gemeldet, die Zweifel an der Wissenschaftlichkeit der Grenzwerte äußern. Das BT hat den Baden-Badener Lungenfacharzt Dr. Jens Mathews nach seiner Meinung gefragt (Foto: pr)

Bühlertal

Geborener Experte der Unterhaltung Bühlertal (hap) - Hansy Vogt ist geborener Experte in der Disziplin, Menschen zu begeistern. Seine Fähigkeiten demonstrierte er am Freitagabend erneut bei der "Klingenden Bergweihnacht" im Haus des Gastes in Bühlertal. Mit dabei waren zahlreiche musikalische Gäste (Foto: hap).