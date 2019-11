Vor allem die Rheintalhalle im Fokus

Au am Rhein

Verfolgerduell in Au am Rhein Au am Rhein (red) - Für den SV Au am Rhein dürfte das Verfolgerduell am Samstag gegen den FC Obertsrot die letzte Chance sein, um im Kampf um die Vizemeisterschaft in der Fußball-Kreisliga A, Staffel Nord ein Wörtchen mitzureden. Schließlich ist der Zweite zu Gast (Foto: Seiter).

Bühl

Besondere Preise verliehen Bühl (red) - Beim achten Zukunftsfestival wurden zwei Preise verliehen: Für ihr Referat über die Gefährdung des Planeten wurden Enya Espiritu und Anika Maur mit dem "Bassamoluff!-Preis geehrt. Der Verein "Dorf der Freundschaft" erhielt den Buscher-Media-Zukunftspreis (Foto: mig).

Bühl

Zukunftsfestival im Decker-Hof Bühl (mig) - Zum ersten Mal hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann ein Grußwort für das Zukunftsfestival auf dem Gärtnerhof Decker in Weitenung geschickt. Nächstes Ziel der Veranstalter ist es, dass der grüne Landesvater persönlich vorbeischaut, so wie viele Besucher gestern (Foto: Gabriel).

Bühl

Anbaden mit Fritz und Hirn Bühl (gero) - Kaum war die neu geschaffene Badestelle im Weitenunger Baggersee gestern Vormittag in Betrieb genommen, da gab es auch schon die ersten Verstöße gegen die Badeordnung. Konkret gegen das Alkoholverbot, das Fotografierverbot und das öffentliche Musizierverbot (Foto: gero).