Mit bewährter Führung ins Jubiläumsjahr

Der Verein hat sich zu einem engagierten Sportbetrieb entwickelt, der Jung und Alt verbindet. Durch das Jubiläumsjahr wird ihn Jörg Schuh führen, der seit 2009 die Geschicke der Germania lenkt und am Donnerstag einstimmig für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt wurde. "So langsam sollten jetzt aber mal die 30-Jährigen aus den Startlöchern kommen", appellierte Schuh an die nachfolgende Generation. Wiedergewählt wurden auch Andreas Götz als dritter Vorsitzender, Marcus Kistner als Beisitzer sowie die beiden Schriftführerinnen Romina Wetzel und Selina Edling. Bestätigt wurde der bereits in der Jugendversammlung gewählte Jugendleiter Jörg Küpferle.

Viel zu tun gab es auch im vergangenen Jahr wieder bei den Schwarzacher Germanen, die sich nicht nur sportlichen Herausforderungen stellen, sondern auch baulich ihre Anlage bestens im Griff haben. Die Pflasterarbeiten beim Naturhang am Rasenplatz wurden abgeschlossen, ein neuer Zaun rund um den Rasenplatz wurde aufgestellt und in den kommenden Wochen soll die Pergola verlängert werden. Schuh dankte allen Unterstützern, insbesondere dem Rentnerteam um Adolf Wölfl.

Sportlich könnten die Germanen in dieser Saison noch einige Erfolge nach Hause holen, denn die erste Herrenmannschaft belegt aktuell den dritten Tabellenplatz in der Kreisliga A Staffel Süd und hat noch die Chance, den zweiten Platz zu erreichen und damit um den Aufstieg in die Bezirksliga zu spielen. Dank richtete Schuh an Trainer Carsten Stoss. Wie Fußballabteilungsleiter Andreas Götz sagte, sei der Vertrag mit Stoss um eine weitere Saison verlängert worden.

Auch Anton Haunß, Leiter der Damenabteilung, hatte erfreuliche Berichte. Aktuell belegt die vom Trainerduo Swen Szczurek und Carsten Ott trainierte Damenmannschaft den zweiten Tabellenplatz in der Bezirksliga Baden-Baden. "Drücken wir den Damen die Daumen und unterstützen sie kräftig", so der Appell des Vorsitzenden. Positive Berichte überbrachte Jugendleiter Jörg Küpferle aus der Jugendabteilung der SG Rheinmünster, in der aktuell 28 Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 18 Jahren in neun Mannschaften sowie 18 Kinder bei den Bambini spielen. Rege Aktivitäten gibt es in den Gymnastikgruppen, wie Vorsitzender Schuh berichtete. Guten Zuspruch erhalten die Dienstaggymnastik, das Mutter-Kind-Turnen mit 60 Kindern im Alter von einem bis acht Jahren und der im Herbst eingeführte Zumba-Kurs.

Im Rahmen der Versammlung ehrte Schuh zwei Mitglieder. Mit der Ehrennadel in Silber für 25 Jahre Mitgliedschaft zeichnete er Waltraud Kukulies aus. Die goldene Ehrennadel überreichte Schuh an Karlheinz Näpelt, der seit 50 Jahren dem FC Germania die Treue hält und zum Ehrenmitglied ernannt wurde.