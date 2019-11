Musik von Bill Haley und Elvis Presley

Bühl

Weitenung meldet Etatwünsche an Bühl (agdp) - In öffentlicher Ortschaftsratssitzung in Weitenung stellte Ortsvorsteher Daniel Fritz die Mittelanmeldung zum Bühler Haushalt 2020 vor. Diese resultiert aus Anträgen beider Fraktionen und wurde einstimmig beschlossen. Im Fokus steht vor allem die Rheintalhalle (Foto: jo).

Murgtal

Musiker arbeiten zusammen Murgtal (mm) - Auf große Resonanz stieß das erste Konzert der "Murgtalkids" mit Nachwuchsmusikern aus Weisenbach, Au, Langenbrand, Gausbach und Forbach. Bei der Neuauflage sind junge Instrumentalisten aus Hilpertsau, Reichental und Hundsbach mit dabei (Foto: reba).

Karlsruhe

KSC: Kür gegen Halleschen FC Karlsruhe (red) - Der Aufstieg ist eingetütet, 15 000 Fans werden im Wildpark erwartet und am Sonntag fliegt die Mannschaft nach Mallorca. Davor will sich der Karlsruher SC gegen den Halleschen FC gebührend von seinen Fans verabschieden - am besten mit einem Sieg (Foto: GES).

Bühl

Bluegrass-Festival in Bühl startet Bühl (red) - Die Dortmunder Band Dieselknecht (Foto: pr) und die Henhouse Prowlers aus Chicago "rocken" zum Auftakt des 17. Internationalen Bühler Bluegrass-Festivals bei der Firma Oechsle die Bühne. Am Samstag findet das Festival auf dem Johannesplatz und im Bürgerhaus seine Fortsetzung.