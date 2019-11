Stadtwerke als Vorhut

(red) - Die Stadtwerke Bühl modernisieren die Hauptwasserleitung in der Seestraße (L85) in Oberbruch. Nachdem in den vergangenen Tagen zur Sicherstellung der Wasserversorgung der rund 20 angrenzenden Häuser eine provisorische Wasserleitung aufgebaut wurde, konnten einer Mitteilung des Kommunalunternehmens zufolge nun die Tiefbauarbeiten starten.

Die unter der Fahrbahn liegende Wasserleitung wird auf einer Gesamtlänge von knapp 400 Metern zwischen der Einmündung der Böschstraße bis zum Ortsausgang in Richtung Schwarzach ausgetauscht. Die Seestraße wird hierzu abschnittsweise halbseitig gesperrt. Insgesamt sind rund acht Wochen Bauzeit vorgesehen.

Im Sommer soll die Seestraße eine neue Fahrbahndecke erhalten, daher haben sich die Stadtwerke entschlossen, zuvor die Hauptwasserleitung zu erneuern. "Die alte, gusseiserne Wasserleitung stammt noch aus den 1960er Jahren und ist modernisierungsbedürftig", betont Stadtwerke-Geschäftsführer Rüdiger Höche in der Mitteilung. In einer Tiefe von rund 1,30 Meter werde daher die Hauptwasserleitung komplett ausgetauscht.

Da die Straße während der Arbeiten ohnehin halbseitig gesperrt werden müsse, verlegen die Stadtwerke in der Seestraße auch gleichzeitig Glasfaserkabel in den Gehweg. "Im Zuge des sukzessiven Breitband-Ausbaus in der Region sind wir ohnehin gerade in Oberbruch aktiv, sodass sich die Zusammenlegung der Arbeiten anbot", betont Höche. Diejenigen Häuser, die über "BadenNet" schnelles Internet gebucht haben, erhalten den Anschluss direkt bis zum Haus.

Die komplette Maßnahme ist in drei Bauabschnitte unterteilt: Begonnen wird mit dem Teilstück zwischen Böschstraße bis zum Unterkirchweg. Dann geht es weiter bis zur Wendelinusstraße. Im dritten Abschnitt finden die Arbeiten von der Wendelinusstraße bis zum Ortsende statt.