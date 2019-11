Jung: 'Auf dem richtigen Weg'

Rastatt



Mehr als 1000 Essen am Tag Rastatt (ema) - Das hätte sich Dietmar Pingel auch nicht träumen lassen: "Wir sind förmlich überrannt worden", sagt der Leiter des evangelischen Kirchengemeindeamts über die starke Kundennachfrage in der Zentralküche. An die 1 000 Essen werden täglich zubereitet (Foto: ema). » Weitersagen (ema) - Das hätte sich Dietmar Pingel auch nicht träumen lassen: "Wir sind förmlich überrannt worden", sagt der Leiter des evangelischen Kirchengemeindeamts über die starke Kundennachfrage in der Zentralküche. An die 1 000 Essen werden täglich zubereitet (Foto: ema). » - Mehr