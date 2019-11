Aquarelle, Ölgemälde und Holzschnitte aus dem Familiennachlass

Baden-Baden

Baden-Baden

Dorothee Rocke im Alten Dampfbad Baden-Baden (red) - Ein Stück Papier und ein Graphitstift der Stärke 9 B, der weichsten Gradation also - mehr braucht die Künstlerin Dorothee Rocke (69) nicht, um Zeichnungen von großer Ruhe und Tiefe zu schaffen. Sie sind bis 7. Juli in Baden-Baden zu sehen (Foto: Braxmaier).

Loffenau

Loffenau

Kunst-Premiere im Rathaus Loffenau (vgk) - Zu einer Premiere mit dem Maler Ewald Fieg lud die Gemeinde Loffenau ein. Mit der Vernissage beschreitet der Ort einen neuen Weg der Kulturförderung. Es ist die erste Ausstellung eines Loffenauer Künstlers, die im Rathaus noch bis zum 5. Juli zu sehen sein wird (Foto: vgk).