Politische Zeitreise

Im Jahr 1999 kam noch als weiterer Ortsverband der aus Weitenung hinzu. Die Initiative vor 25 Jahren ging unter anderem vom damaligen Bühler Ortsverbandsvorsitzenden Rüdiger Schmith aus, der die politischen Kräfte in der Stadt bündeln wollte. "Heute gehört der CDU-Stadtverband Bühl mit 300 Mitgliedern zu den größten politischen Vereinigungen im Landkreis Rastatt", sagte Schmith-Velten.

Die CDU verstehe sich als die politische Kraft, die den demokratisch-technologischen Wandel in Bühl gestalte. Dazu gehöre, den Wirtschaftsstandort attraktiv zu halten und die Digitalisierung zu fördern. Gleichzeitig gelte es, die heimische Natur und Landschaft zu bewahren und die Kommunikation zwischen den Generationen zu fördern.

Als Festredner war der frühere CDU-Bundestagsabgeordnete Peter Götz nach Bühl gekommen. Hier sei 25 Jahre lang hervorragende Arbeit geleistet worden. "Starke Kommune in Europa" lautete sein Vortragsthema. Deutschland lebe seit Jahrzehnten dank kommunaler Selbstverwaltung von starken Kommunen. Dies müsse auch in Zukunft so bleiben, gerade in einem geeinten Europa. Denn die Kommunen seien die Herzkammern eines Staates, Entscheidungen die sie beträfen, müssten auch hier gefällt werden, so Götz.

Die großen Entscheidungen wie beispielsweise die Sicherung der EU-Außengrenzen, seien dagegen Sache der Politiker in Brüssel oder Straßburg. Hier sei auch zu klären, wie illegale Zuwanderung in die EU gestoppt werden könne, ohne ein inhumaner Kontinent zu werden. Handelsabkommen dürften nicht nur mit den USA, China und Russland getroffen werden, sondern auch mit Afrika. Leider, so Götz weiter, vergäßen viele, dass die EU auch ein einzigartiges Friedensprojekt sei. Und mit Blick auf Polen und Ungarn betonte er, so lange Streit herrsche, bewege sich auch nichts, nationale Egoismen dürften nicht zum Zuge kommen.

Schmith-Velten nahm gemeinsam mit dem Landtagsabgeordneten Tobias Wald die Ehrung von seit Jahrzehnten ehrenamtlich tätigen Mitgliedern vor. Hubert Oberle ist seit 1981 Mitglied bei der CDU im Ortsteil Neusatz. Von Beginn an übernahm er das Amt des Schatzmeisters. 1999 wurde er Mitglied im Ortschaftsrat Neusatz, ein Jahr später zog er auch in den Bühler Gemeinderat ein. 2014 übernahm Oberle zudem den Fraktionsvorsitz in Neusatz.

Gernot Horcher ist seit 1993 CDU-Mitglied. Von 1994 bis 2014 war er Gemeinderat und teilweise stellvertretender Vorsitzender im CDU-Stadtverband. Er war Mitorganisator zahlreicher Wahlkämpfe auf kommunaler-, Landes- und Bundesebene, sagte Schmith-Velten und betonte, Horcher habe sich über das übliche Maß hinaus engagiert.

Auf fast ein halbes Jahrhundert CDU-Mitgliedschaft blickt Klaus Kleiner zurück. Er trat der Par tei 1970 bei, sein erstes Amt, nämlich das des Schriftführers, übernahm er 1981. Von 2004 bis 2014 war er stellvertretender Vorsitzender des CDU-Stadtverbands und von 2000 bis 2010 Vorsitzender der CDU Altschweier, die ihn zum Ehrenvorsitzenden ernannte. Von 2010 bis heute vertritt Kleiner die Interessen der CDU Altschweier im Stadtverband.

OB Hubert Schnurr gab in seinem Grußwort seiner Hoffnung Ausdruck, es komme nach den Wahlen Ende Mai wieder zu einer konstruktiven Zusammenarbeit im Gemeinderat.