Klassenzimmer verwandelt sich in Wahllokal

Die Wahl sollte möglichst realitätsnah ablaufen. Und so erwarteten die Jugendlichen ab der achten Klasse zwei Wahlkabinen, eine Urne und ein Wahlhelferteam mit Namenslisten. Einzig die selbst gestalteten Plakate mit Informationen zu den Parteien würden in einem echten Wahllokal nicht hängen dürfen. Im Lauf des Morgens sollten sich diese aber noch als sehr hilfreich erweisen. Denn gerade die Achtklässler waren teilweise noch sehr unsicher, "wie das mit Wählen gehen soll".

Während die ersten von ihnen schon den ellenlangen Stimmzettel in Empfang nahmen und hinter den Sichtschutzkabinen verschwanden, diskutierten andere noch über die Anzahl der Stimmen und ob es nun Personen oder Parteien zu wählen gilt. "Ich kreuze das an, was ich kenne", meinte ein Schüler, während eine Klassenkameradin zugab: "Ich kenne die Parteien nicht einmal."

Die Achtklässlerinnen Leni und Maren freuten sich regelrecht, "es einmal ausprobieren zu dürfen". Bisher kannten sie es nur, wenn sie die Eltern ins Wahllokal begleitet haben. "Mal selbst da zu sitzen, war schon auch ein komisches Gefühl", meinte Leni, die am liebsten am Sonntag an den Kommunalwahlen teilnehmen würde. Doch mit ihren 14 Jahren ist sie noch zu jung. Zuhause ist die Wahl gerade ein großes Thema, verriet sie, "dass es cool ist, dass der Papa auch kandidiert".

Auch für Robin Nesselhauf aus Ottersweier ist es selbstverständlich, wählen zu gehen. "Wenn ich schon die Chance habe, mitzuwirken, dann nehme ich diese Verantwortung auch wahr", erklärte der 17-Jährige, der gestern für eine Weile als Wahlvorstand agieren durfte. Gerne würde er auch an der Europawahl teilnehmen. Schließlich ist er sich mit seinem Mitschüler Zahariea einig, dass Europa "gerade in diesen Zeiten sehr wichtig ist". Durch die Diskussion rund um die Urheberrechtsreform sei für viele Jugendliche Europa noch stärker in das Bewusstsein gerückt.

Die Wahlhelferinnen der SMV, Giulina Meier und Lara Horcher, halten das Thema Klimaschutz für am wichtigsten. Auch sie sind begeistert, dass die Schüler über die Aktion die Möglichkeit erhalten, selbst einmal wählen zu können. "Wir wurden auch gut im Unterricht darauf vorbereitet." Zwei weitere Neuntklässler berichteten stolz, dass sie ihre politische Einschätzung extra mit dem "Wahl-O-Mat" geprüft haben. "Es hat sich bestätigt, dass ich die richtige Partei wählen würde", freute sich der 14-Jährige. Er macht sich Sorgen um die Zukunft der Welt und fordert mehr Einsatz für den Klimaschutz. "Sonst werden die Probleme noch richtig groß für uns." Eines war gestern auf jeden Fall festzustellen: Je älter die Schüler waren, umso besser vorbereitet und interessierter waren sie auch. Das Wahlergebnis erfuhren die Jugendlichen gestern nicht. Dieses wird erst am Sonntag bekannt gegeben.

Für Gemeinschaftskundelehrer Philipp Dinges ist die Juniorwahl eine Chance, dass die Schüler Demokratie üben und selbst erfahren können. Auch wenn es gestern um die Europawahl ging, so wurde auch viel über die Kommunalwahl gesprochen. Schließlich dürfen am Sonntag auch schon viele Windecker in ihren Heimatorten wählen. "Gar nicht so leicht", meinte Zahariea, mit Blick auf die vielen Kandidaten, die "ich alle nicht kenne". Aus den Wahlprospekten, die er bislang schon durchgelesen habe, gehe ihm zu wenig hervor, "was die eigentlich konkret für Bühl machen wollen". Zur Wahl werde er auf jeden Fall gehen - und mit ihm auch sein Vater. "Der war noch nie wählen." Damit unterstreicht er die wissenschaftlichen Untersuchungen des Projektes Juniorwahl, wonach sich die Wahlquote der beteiligten Eltern ebenso erhöht wie die der Erstwähler.