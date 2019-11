Die Welt ein wenig besser machen

Au am Rhein

Au am Rhein

Vierfaches Jubiläum Au am Rhein (HH) - In der Rheinauhalle in Au am Rhein, wo an schön dekorierten Rundtischen 240 Gäste Platz fanden, haben Gemeinde und Vereine vierfaches Jubiläum gefeiert. Au am Rhein beging sein 1 200-jähriges Bestehen, und drei Vereine hatten gleichfalls runde Geburtstage (Foto: HH).

Bühl

Bühl

Politische Zeitreise Bühl (up) - Der CDU-Stadtverband feierte im Friedrichsbau sein 25-jähriges Bestehen. Rund 100 Mitglieder und Gäste kamen zu der Veranstaltung, die von den Schwarzwaldbuben musikalisch umrahmt wurde. Festredner war der frühere CDU-Bundestagsabgeordnete Peter Götz (Foto: up).

Karlsruhe

Karlsruhe

KSC: Party in Blau-Weiß Karlsruhe (red) - Auch die 2:3-Heimniederlage des KSC gegen den Halleschen FC tat der Stimmung am Samstag keinen Abbruch. Das Team feierte nach Schlusspfiff zusammen mit mehreren Tausend Fans eine zünftige Aufstiegsparty auf dem Kunstrasen hinter dem Stadion (Foto: GES).

Karlsruhe

Karlsruhe

Bauer lobt KIT-Vorreiterrolle Karlsruhe (win) - Die Chancen von Künstlicher Intelligenz waren das zentrale Thema der Jahresfeier am KIT. Wissenschaftsministerin Theresia Bauer hob die Vorreiterrolle der Karlsruher Einrichtung hervor. "KI ist ein Game Changer", so Bauer in ihrer Ansprache (Foto: Heck).