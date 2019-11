"Viele Menschen glücklich gemacht"

Rund 1400 Besucher zählte Kulturfachbereichsleiter Klaus Dürk an den drei Spielstätten bei der Firma Josef Oechsle, am Johannesplatz und im Bürgerhaus. "Die Musiker waren total zufrieden", berichtet Fuchs von seinen Gesprächen hinter der Bühne. Die große Publikumsgunst und die guten Auftrittsbedingungen sprächen sich in Musikerkreisen herum, was wiederum gut für die künftige Festival-Planung sei. Diese ist bereits angelaufen. Das 18. Internationale Bühler Bluegrass Festival steht für 15. und 16. Mai 2020 im Kalender.

Bevor Fuchs den Termin am Samstagabend auf der Bühne bekannt gab, war dieser zuvor die meistgestellte Frage vieler auswärtiger Gäste. "Die wollten alle schon ihr Zimmer für nächstes Jahr buchen." So seien die Bettenkapazitäten dieses Mal aufgrund der Deutschen Seniorenmeisterschaften im Turnen so knapp gewesen, dass manche auf auswärtige Hotels ausweichen mussten.

Woher kamen die Gäste? Fuchs schätzt, dass zwei Drittel der Musikfreunde Auswärtige waren, ein Drittel resultierte aus Bühl und Umgebung. Woher reisten die Bluegrass-Freunde an? Aus dem gesamten deutschen Raum, der Schweiz und aus Frankreich bis zur belgischen Grenze, hat Fuchs in Gesprächen erfahren.

Ein Stammgast indes wurde schmerzlich vermisst: Klaus Grotelüschen aus Oldenburg, all die Jahre mit einem großen Plattenstand im Bürgerhaus präsent. Aber auch in der Bluegrass-Musik sind offensichtlich immer weniger Fans bereit, Tonträger zu kaufen; sie bevorzugen stattdessen die Download-Plattformen im Netz. Händler haben das Nachsehen. Die Bands boten ihre CDs nun an einem improvisierten Merchandising-Stand im Foyer selbst feil.

Am Johannesplatz wird traditionell aus dem Koffer verkauft. Die Open-Air-Auftritte hatten in diesem Jahr, um einen Notfallweg für die Feuerwehrdrehleiter freizuhalten, ohne die kleine Zeltbühne auskommen müssen. Die Familie Sassano stellte ersatzweise ihren Bewirtungspavillon als Bühne zur Verfügung. Sound- wie blicktechnisch bedeutete dies eine Verschlechterung. Ein erheblicher Teil der Leute am Johannesplatz bekam von den Bands kaum etwas mit. Das städtische Kulturbüro wird sich für 2020 etwas einfallen lassen müssen. "Wir werden das intern besprechen", sagte Dürk.

Keine Bühne brauchen jene Hobbymusiker, die am Rande des Geschehens ihre Instrumente auspacken und in lockerer Runde loslegen. Der harte Kern kam wieder aus dem Elsass, aber auch ein paar Schweizer mischten mit. So spielten und improvisierten sie am frühen Samstagnachmittag auf dem Europaplatz, bis der einsetzende Regen sie unter das Vordach des Bürgerhauses vertrieb.

Man habe viel Lob für eine hervorragende Gesamtorganisation erfahren, ist Dürk mit dem Verlauf der beiden Tage sehr zufrieden. Alle Beteiligte vom Festivalleiter bis zu den Soundtechnikern hätten einen "klasse Job" gemacht. Nicht zu vergessen: "Vielen auswärtigen Gästen gefallen unsere Stadt und die Landschaft." Diese verbinden das Festival stets mit einem (Kurz-)Urlaub.

