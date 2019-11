Ein Wahlplakat der etwas anderen Art



Ottersweier - Als Beitrag zur Europawahl hat Ernst W. Schneider ein großformatiges Bild "geopfert", das im Rahmen des französisch-deutschen Projekts "Plakatwandkunst" 2017 in Drusenheim und in Bühl im öffentlichen Raum gezeigt wurde. Danach installierte Schneider das Kunstwerk, das er jetzt unwiederbringlich übermalt hat, in seinem Vorgarten in der Hubstraße (L83a) in Ottersweier. BT-Redakteur Joachim Eiermann befragte den Künstler zu diesem Wahlplakat der etwas anderen Art.



BT: Herr Schneider, w as hat Sie zu diesem künstlerischen Statement bewogen? Ernst W. Schneider: Parallel zur Kunst hat mich Politik schon immer interessiert. Ich gehöre zu der inzwischen von "rechts" heftig verleumdeten 68er-Generation und muss zu meiner Bestürzung feststellen, dass elementare demokratische Errungenschaften wie Presse-und Meinungsfreiheit, wohl auch stellvertretend für viele andere schutzwürdige Freiheiten, von nationalistischen Populisten infrage gestellt und mit Fake-News und "alternativen Fakten" diffamiert werden. Daher war mir klar, dass auch ich als Künstler Stellung beziehen muss. Mit der Verfügbarkeit über die eigene, öffentlichkeitswirksame Plakatwand bot es sich an, diese gezielt als "Werbeträger" für eine künstlerisch gestaltete, politische Botschaft zu nutzen. Diese Möglichkeit mit Kunstwerken, kunstbezogenen und politischen Statements in die Öffentlichkeit hineinzuwirken, möchte ich auch in Zukunft nutzen. BT: Wie schwer ist es Ihnen gefallen, das darunter noch erkennbare Kunstwerk zu übermalen? Schneider: Mein künstlerisches Ziel als Maler ist schon seit fast 50 Jahren, mit Neugierde und Risikobereitschaft Ideen in Bilder umzusetzen, die mit Originalität und Ausdruck überzeugen. Dabei ist das Übermalen die zentrale gestalterische Methode, Bilder zu erfinden und sie auf dem Weg zu ihrer endgültigen Fassung mit Substanz und Energie anzureichern. In den unteren Malschichten meiner Gemälde befinden sich daher immer, unsichtbar abgelagert, Ideen als Potenzial für weitere Werke. Deshalb war das Übermalen meiner bisherigen Plakatwandkunst zwar im Hinblick auf das XXL-Format eine völlig neue, spannende Herausforderung, aber methodisch nichts grundsätzlich Neues. Dazu kommt, dass das ursprüngliche Bild mit Symbolen wie der Fackel der Freiheitsstatue, einem Rettungsring und einer Schriftrolle mit den Schlüsselbegriffen der Französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, auch schon politisch angelegt war und daher von mir ohne "Verlustangst" aktualisiert werden konnte. BT: Was bedeutet für Sie Europa? Schneider: Im 20. Jahrhundert hat in Europa deutscher Nationalismus, geschürt von Arroganz und Hass, schon zweimal Feindbilder aufgebaut, die zu Krieg, Tod, Elend und Chaos geführt haben. Das darf sich nicht wiederholen. Dieses Ziel ist "alternativlos" und kann meines Erachtens nur erreicht werden, wenn die Staaten Europas nach innen und außen als starke, selbstbewusste Wertegemeinschaft im Gespräch und mit Verhandlungen immer wieder darum ringen, kulturelle, politische und wirtschaftliche Regelungen zu finden, die ein friedliches und freiheitliches Miteinander ermöglichen. Das geht oft ärgerlich langsam, zäh und widersprüchlich. Aber es geht, wenn wir es wollen. Dazu gehört durchaus, dass schon mal Druck aufgebaut werden muss, um Mitgliedsstaaten wirksam zu bewegen, egoistische Einzelinteressen zurückzustellen und wieder solidarisches Verhalten und Handeln zu praktizieren.

