"Renate-Stollen" bewährt sich

"Der Flutkanal hat sich ordnungsgemäß geöffnet", berichtete Viviane Walzok, Geschäftsführerin des Zweckverbands Hochwasserschutz Baden-Baden/Bühl, zufrieden. Die Steuerung sei vollautomatisch durch die am Hessensteg verbaute hydraulisch-elektronische Regulierungstechnik erfolgt. Das überschüssige Wasser floss über die lange Übertrittsschwelle in den Eingangsschacht des "Renate-Stollens", wie die Röhre während der Bauzeit mit Bezug zur Tunnelpatin Renate Striebel hieß.

Westlich der alten B3 schoss die braune Brühe wieder ans Tageslicht, wo sie sich ins Hochwasserrückhaltebecken Neumatten, nördlich der Kernstadt, ergoss. Im Jahr 2013 hatte der Flutkanal schon einmal und unkontrolliert Wasser geführt und dabei die Bühler Innenstadt vermutlich vor einer Überflutung bewahrt; seinerzeit liefen an der Einlassstelle noch die Bauarbeiten.

Am Johannesplatz brachte die Feuerwehr gestern bereits um 7 Uhr jene Entlastungspumpen in Stellung, die sich in der jüngeren Vergangenheit schon mehrfach bewährt hatten. Nicht der Bach ist hier das Problem, sondern eine überlastete Oberflächenwasser-Kanalisation. Um "Land unter" zu verhindern, wurden je nach Regenintensität per Pumpenkraft bis zu 30 000 Liter pro Minute aus dem Sammler in die Bühlot umgeleitet.

Die Hochwasserschutz-Chefin erlebte trotz anhaltenden Dauerregens keine Überraschungen an den verschiedenen Verbandseinrichtungen. Walzok: "Alle Anlagen laufen vernünftig." Das heißt: Die Hochwasserrückhaltebecken zwischen dem Baden-Badener Rebland und Bühl füllten sich planmäßig. Ein voller Einstau von einem oder mehreren Becken zeichnete sich nicht ab.

In den Jahren 1978 und 1998 hatten Überflutungen in der Zwetschgenstadt einen Schaden von insgesamt 23 Millionen Euro angerichtet. Das Land und die Kommune finanzierten daraufhin einen 100-jährlichen Hochwasserschutz in den Ausbau der Bühlot.

Kein Bach, sondern vielmehr ein Entwässerungsgraben lief gestern Vormittag am Rande des Gewerbegebiets Vimbuch über. Die Folgen waren enorm. Mehrere Fahrzeuge, die im Untergeschoss eines angrenzenden Gebäudes geparkt waren, standen im Wasser. In mindestens einem Fall entstand Totalschaden.

Böse Überraschung



in der Garage



Als die Angestellten der Naturkosmetikfirma Verima am Vormittag zur Arbeit kamen, schien die Welt - abgesehen vom Dauerregen - noch in Ordnung. Sie parkten wie gewöhnlich ihre Autos in der Garage im angemieteten Teil des Hallenuntergeschosses. Unbemerkt kroch das Wasser über die Wiese heran und sammelte sich im Keller. Eine Angestellte, die wegfahren wollte, bemerkte das Malheur. Die Fahrzeuge standen bereits tief im Wasser. Mit vereinten Kräften wurden sie aus der Garage geschoben und müssen nun getrocknet und technisch gecheckt werden, berichtete Verima-Geschäftsführer Werner Klein. Bei einem älteren Modell indes attestierte ein Pannenhelfer Totalschaden.

Im großen Keller der Halle parkten noch weitere Fahrzeuge von Dritten, die ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurden. Betroffen war in der Nähe auch ein Autohaus an der Einmündung der Straße "Liechtersmatten" in die K3763, wo mit Sandsäcken eine Schutzbarriere errichtet wurde.

Martin Bürkle von der Stadtverwaltung berichtete, dass sich das Wasser angestaut habe, weil der Sandbach, in den das Wasser abfließen sollte, bereits gut gefüllt war. Um die überschwemmten Bereiche zu entwässern, forderte Feuerwehr-Kommandant Günter Dußmann zusätzlich zur eigenen Ausrüstung eine große Pumpe des städtischen Bauhofs an, die erstmals ihren Zweck erfüllte.

Dem wolkenverhangenen Himmel galten zu diesem Zeitpunkt bange Blicke. Dußmann: "Der Regen kommt in Schüben und fällt relativ lokal." Sicherheitshalber wurde im Bauhof zusätzliche Sandsäcke gefüllt. Doch zu weiteren größeren Zwischenfällen kam es (bis Redaktionsschluss) nicht. Im Stadtteil Altschweier, wo die Bühlot zu einem reißenden Gewässer anschwoll, liefen ebenfalls Keller voll. 35 Freiwillige insgesamt stemmten die Bühler Einsätze.

Über Stunden hinweg war auch die Feuerwehr Bühlertal gefordert. Am Oberlauf der Bühlot drohten die Wassermassen die Brücke des Schafhofwegs mitzureißen. Holz hatte sich verkeilt und staute den Bach an. "Mit dem Einreißhaken konnten wir das Abflusshindernis beseitigen", berichtete Kommandant Michael Reith. In der Hirschbach lief ein Keller einen Meter hoch voll. Auch in weiteren Anwesen musste die Feuerwehr pumpen. Auf der L83, Höhe Waldeck, kam es zu einem Erdrutsch. Neben 35 Freiwilligen der Bühlertäler Feuerwehr war auch das Technische Hilfswerk Bühl in der Talgemeinde mit zehn Mann im Einsatz.

Blick ins Land