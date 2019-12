Ortsdurchfahrt wird neu gestaltet

Es sei ein Glücksfall, dass der Antrag bereits bewilligt wurde, sagte Bürgermeister Jürgen Pfetzer. Das Land habe vorerst eine Finanzhilfe von 700 000 Euro zugesagt: "Damit haben wir bereits mit einem großen Betrag den Fuß in der Tür." Der Bewilligungszeitraum laufe von 2019 bis 2028. In dieser Zeit will die Gemeinde mit Hilfe der Förderung die Ortsdurchfahrt neu gestalten. Private Eigentümer, Mieter und Pächter im noch nicht endgültig abgegrenzten Sanierungsgebiet sollen im Herbst über ihre Möglichkeiten informiert werden, ebenfalls von einer Förderung zu profitieren.

"Hatzenweier ist ja nicht der schönste Ort der Welt ...", leitete Thomas Metzinger die Stellungnahme der CDU-Fraktion ein. Man lege Wert darauf, dass die Ortsdurchfahrt künftig keinen Durchgangsverkehr einlade. "Da fehlen mir die Worte", entgegnete Dieter Kohler (FW) auf die Bemerkung zur Schönheit seines Wohnortes. Aber er freute sich, dass der Ende Oktober 2018 eingereichte Förderantrag so schnell durchgegangen sei.

Weil im Haushalt die Kosten für die Vorbereitungen gar nicht bereitstehen, genehmigte der Rat auch gleich diese Mehrausgaben von rund 25 000 Euro. Die Verwaltung wurde vom Rat beauftragt, über eine beschränkte Ausschreibung einen Sanierungsträger zu finden.

Für sage und schreibe gar keine Zinsen nimmt die Gemeinde jetzt ihren im Haushalt 2019 vorgesehenen Kredit über eine halbe Million Euro auf. Das Geld wird für den derzeit laufenden Anbau an den Kindergarten Marien benötigt. Die L-Bank in Stuttgart vergebe derzeit zinsfreie Darlehen an Kommunen im Rahmen eines Infrastrukturprogramms. Das wolle man nutzen und sich auch nicht langfristig verschulden, so der Bürgermeister. Kämmerer Alexander Kern erklärte, das Darlehen laufe zehn Jahre. Es bleibe zwei Jahre tilgungsfrei und müsse dann innerhalb von acht Jahren zurückbezahlt werden. Der Gemeinderat war damit voll einverstanden.

Bei vier Gegenstimmen und einer Enthaltung aus der CDU-Fraktion entschied der Gemeinderat mehrheitlich, einen Bebauungsplan für die Fläche an der Autobahn bei Unzhurst aufzustellen. Ziel ist die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage.

Es wurde auch gleich beschlossen, parallel den Flächennutzungsplan ändern zu lassen. Das sei laut Regionalverband möglich, wenn die Anlage nach Ablauf einer vertraglich festgelegten Dauer wieder abgebaut wird, hieß es in den Unterlagen der Verwaltung.

Der Bürgermeister verwies darauf, dass die Anlage etwa doppelt so viel Strom erzeugen werde wie die Gemeinde für alle ihre Gebäude benötige. Das sei ein Beitrag zur Energiewende. Dagegen argumentierte Helmut Burkart (CDU), Photovoltaik gehöre auf die Dächer. Das sei zwar besser, entgegnete Nico Paulus (Die Grünen). Um das Klima zu schützen, brauche es aber einer sehr starken Nutzung erneuerbarer Energien.