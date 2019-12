Breitbandausbau in Weitenung schreitet voran

Insgesamt sind vier Millionen Euro für den Breitbandausbau in ganz Weitenung vorgesehen - etwa 60 Prozent der Gesamtkosten übernimmt das Land über Fördermittel. "Sowohl von den Unternehmen als auch von den Bürgerinnen und Bürgern wird das schnelle Internet sehnsüchtig erwartet", betonte Ortsvorsteher Daniel Fritz bei einem Vor-Ort-Termin mit Oberbürgermeister Hubert Schnurr sowie den Geschäftsführern der Stadtwerke Bühl, Reiner Liebich und Rüdiger Höche.

Aus diesem Grund freut sich Fritz auch darüber, dass seit kurzem noch ein zweiter Bautrupp für die Tiefbauarbeiten und die Verlegung der Glasfaserkabel in Weitenung tätig ist. "Eine der ersten Fragen von potenziellen Neubürgern ist immer, welche Breitbandgeschwindigkeiten bei uns verfügbar sind. Da war die Ernüchterung angesichts sehr niedriger und stark schwankender Übertragungsraten bisher immer sehr groß", berichtete Fritz, der sich neben dem Glasfaserausbau auch für eine verlässliche Nahversorgung in Weitenung einsetzt: "Nach aktuellem Stand der Dinge bin ich zuversichtlich, dass wir in den kommenden Jahren auch einen Lebensmittelmarkt erhalten werden."

Fritz ergänzte, dass im Zuge des Breitbandausbaus die Rheintalhalle im Innen- und Außenbereich und die Ortsverwaltung öffentliches WLAN erhalten werden. Außerdem beabsichtige die Ortsverwaltung, auch die Grundschule und das städtische Kinderhaus an das schnelle Datennetz anzuschließen. "Schnelles Internet ist mittlerweile ein elementarer Teil der Daseinsvorsorge", erklärte OB Schnurr. Aus diesem Grund sei es auch richtig, den Breitbandausbau in der Region seitens der Stadt und mit kommunalen Partnern voranzutreiben. "Ich freue mich sehr, dass unsere Stadtwerke als kommunales Unternehmen über ,BadenNet' eine attraktive Produktpalette zur Verfügung stellen und den Ausbau mit ihrem planerischen und technischen Know-how unterstützen." Im Auftrag des städtischen Eigenbetriebs Breitband organisieren die Stadtwerke die Tiefbau- und Verlegungsarbeiten - und binden dann "BadenNet"-Kunden mit Glasfaser bis zum Haus direkt an. "Das Interesse an den Produkten von ,BadenNet' ist groß, die Vermarktung läuft gerade an", berichtete Liebich.

Insbesondere die garantierten Bandbreiten zwischen - je nach Tarif - 50 und 1 000 Mbit pro Sekunde würden die Kunden überzeugen. Und Geschäftsführer-Kollege Höche ergänzte: "Wir begrüßen es, dass die Stadt über den Eigenbetrieb Breitband möglichst schnell ausbaut, da wir so rasch die Kunden über ,BadenNet' anschließen können." Die gesamte Erschließung des 2 500 Einwohner zählenden Orts werde voraussichtlich bis Sommer 2020 dauern, kündigte Schnurr an.