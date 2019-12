Historische Sitzung im Schwarzacher Rathaus

Bühl

Prima Klima in der Tullahalle Bühl (jure) - Die Vimbucher Tullahalle erhält einen weiteren Anbau an der Rückseite des Gebäudes (Foto: jure). Auf dem Flachdach dieses Anbaus soll zudem eine neue Lüftungsanlage mit vierfacher Umwälzleistung gegenüber bisher Platz finden. 210 000 Euro sind im Haushalt dafür eingeplant.

Politische Zeitreise Bühl (up) - Der CDU-Stadtverband feierte im Friedrichsbau sein 25-jähriges Bestehen. Rund 100 Mitglieder und Gäste kamen zu der Veranstaltung, die von den Schwarzwaldbuben musikalisch umrahmt wurde. Festredner war der frühere CDU-Bundestagsabgeordnete Peter Götz (Foto: up).

Satzung entsteht beim Schnurren Gernsbach (red) - Die Satzung steht auf Bierzetteln, die beim Schnurren in der Nacht zum 22. Januar 1994 um 1.30 Uhr in der Bar des Gasthauses "Auerhahn" beschrieben wurden. Es war die Geburtsstunde der Motorradfreunde Reichental, die heuer ihr 25-jähriges Bestehen feiern (Foto: MFR).

IG Lärm zieht positives Fazit Gaggenau (red) - Nach zwei Jahren Aktivität hat die Interessengemeinschaft Lärm L 613 Michelbach eine umfassendere Bilanz gezogen. Es konnten erste positive Ergebnisse erzielt werden, um die Belastung durch Verkehrslärm für die Anwohner an der L613 zu reduzieren (Foto: IG Lärm).