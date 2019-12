Wäschewaschen wie zu Großmutters Zeiten

"Wir kommen aus Karlsruhe und haben von Eurer Auszeichnung erfahren. Daher wollten wir uns euer Museum unbedingt ansehen und sind begeistert, was wir hier vorfinden", sagte eine Besucherin.



Das vielfältige Programm ließ die jungen und älteren Besucher lange im Museum verweilen, heißt es in einem Bericht der Geiserschmiede. Kinder und Jugendliche flitzten mit der Kinderkarte durch die neue Dauerausstellung, immer auf der Suche nach dem Schmiedejungen Dunni. "Hier macht Geschichte richtig Spaß. Wir wollen unbedingt einmal mit dem Geschichtsunterricht hierherkommen", war die Reaktion einer Siebtklässlerin.

Im Garten forderte Isabelle Demont die Museums-Besucher zum Wäschewaschen auf. Jedoch nicht Tür auf, Wäsche rein und den Rest erledigt die Waschmaschine. Nein, es wurde selbst Hand angelegt - wie zu Großmutters Zeiten. Erst wurde das Wasser im holzbefeuerten Waschkessel erhitzt, dann die Seife geraspelt, damit sie sich im warmen Wasser besser auflöst. Die Waschstücke kamen aufs Waschbrett und dann ging es los mit der Bürste und noch mehr Seife. "Puh, ist das anstrengend, so die Wäsche zu säubern. Kein Wunder, dass früher an den Waschtagen die Küche kalt blieb. Das nimmt ja einen ganzen Tag in Anspruch", bemerkte der zwölfjährige Leon beim Aufhängen der triefend nassen, aber sauberen Wäschestücke.

Ebenfalls im Garten erwarteten Uli und Reiner Braun (Cum Natura) die Besucher. Die beiden Imker gaben ihr Wissen mit viel Begeisterung weiter und hatten jede Menge interessanter Informationen für kleine und große Bienen- und Honigforscher auf Lager. Der Gaumen kam dabei nicht zu kurz. "Versuch doch einmal diese Honigsorte und vergleiche sie mit dieser hier", so Uli Braun ein ums andere Mal. Die älteren Besucher durften derweil den Honig-Eierlikör testen und ihre Zunge ganz tief in das kleine Glas versenken.

In der Schmiedewerkstatt wurde derweil das heiße Eisen bearbeitet. Mit hellen Schlägen bearbeiteten Sepp Nöltner und Ralf Häußler das glühende Metall, immer wieder unterbrochen von den Fragen der Besucher, denen sie sich gern stellten. "Könnt ihr erraten, was ich hier aus diesem einfachen Vierkantstahl gerade mache?", fragte Nöltner. Am Ende entstand ein Stierkopf, der, in einem Holzblock gesteckt, ein tolles Dekorationsobjekt darstellt. "Nicht nur Kraft und Ausdauer sind gefragt bei dieser Arbeit, auch viel Fantasie und Kreativität", erfuhren die Besucher.