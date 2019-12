"Beziehung" am Wegesrand

Sie ist Teil der dritten Kunstaktion "Artothek - Mobile Skulpturen", mit welcher der Alternative Kunstverein (AKV) im Zusammenspiel mit Sponsoren und der Leader-Geschäftsstelle Baden-Baden seit zwei Jahren die Kunst im öffentlichen Raum bereichert. "Die Stadt ist offen für Kunst", betonte Bürgermeister Wolfgang Jokerst und bedankte sich für die neue Plastik, die an prominenter Stelle einen Platz gefunden hat. Diesen hatte sich der Künstler übrigens selbst ausgesucht.

Diesem bereits fünften Werk in der Reihe soll in Kürze noch ein sechstes folgen. Dann sei die Aktion in dieser Form vorerst abgeschlossen, erläuterte der AKV-Vorsitzende Rolf Rohrbacher-Laskowski. Allerdings wolle der Verein - auch ohne Leader-Unterstützung - weiterhin an dem Projekt festhalten. So hoffe man, noch weitere Arbeiten generieren zu können.

Die neue Arbeit von Christian Gospos besteht aus einem alten Eichenstamm, dem der Künstler auf bestechende Weise neues Leben eingehaucht hat. Gesplittet in zwei Teile, die er separat bearbeitete, gab er seiner Schöpfung den Titel "Beziehung". Wie diese beiden Elemente zueinander in Beziehung zu setzen sind, das vermag sich der Betrachter selbst auszumalen. Rohrbacher-Laskowski führte aus: "Der Gedanke eines Miteinanders, im Sinne einer Paarbeziehung, liegt also schon durch die Ausformung nahe."

Die beiden Teile, die sich als konkaves und konvexes Element zu einem Objekt vereinen, seien bewusst nicht etwa glatt geschliffen worden, sondern weisen sichtbare Spuren der Bearbeitung auf. Das natürliche Material werde also ein gewisses Eigenleben entwickeln. Es wird auf die Witterung reagieren, Patina ansetzen und die Farbe verändern, so wie es sich der Künstler wünscht.

"Ich will innere Welten entwickeln und Unsichtbares sichtbar machen"; das sei eines der großen Anliegen von Gospos, wie Rolf Rohrbacher-Laskowski erläuterte. Der Sockel stehe absichtlich längs des Wegs. "Somit werden die beiden Elemente vom gängigen Standpunkt des Betrachters ohne Überschneidungen präsentiert."

Unterstützt wurde das auf drei Jahre angelegte Kunstprojekt von Leader im Zuge des "Handlungsfelds vier", das sich mit Heimat- und Kulturpflege befasst. Kunst im öffentlichen Raum erfahrbar und fühlbar zu machen, habe man mit insgesamt 9 240 Euro unterstützt, erläuterte Antje Wurz von der Leader-Geschäftsstelle. Damit alleine wäre die Aktion jedoch nicht zu finanzieren gewesen, bedankte sie sich für die Unterstützung durch Sponsoren, verbunden mit der Hoffnung, dass diese Kunstaktion weiterlaufen werde. In seinen Dank an die Banken und die Geschäftswelt bezog Rohrbacher-Laskowski auch den städtischen Bauhof für eine "perfekte Logistik" mit ein.