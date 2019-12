Ein ganz besonderer Schultag

Landes-Förderpreis für MLG-Schülerin Baden-Baden (red) - Vier junge Frauen werden in diesem Jahr für ihre herausragenden Arbeiten mit dem Förderpreis des Schülerwettbewerbs des Landtags ausgezeichnet. Darunter ist Indra Brocke vom Markgraf-Ludwig-Gymnasium (MLG) in Baden-Baden (Foto: Landtagspressestelle). » Weitersagen (red) - Vier junge Frauen werden in diesem Jahr für ihre herausragenden Arbeiten mit dem Förderpreis des Schülerwettbewerbs des Landtags ausgezeichnet. Darunter ist Indra Brocke vom Markgraf-Ludwig-Gymnasium (MLG) in Baden-Baden (Foto: Landtagspressestelle). » - Mehr