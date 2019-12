Karatetraining mit Dunkelbrillen Bühlertal (ass/red) - Beim Budo-Kai Bühlertal war am Mittwochabend der Badische Behinderten- und Rehabilitationsverband (BBS) mit seiner Inklusionsoffensive unter der Leitung von Kim Früh und Projektmanagerin Laura Braun zu Gast. Der BBS war vor wenigen Tagen für sein Projekt "Inklusions-Starterpaket für Sportvereine/Sportabzeichen für Alle" mit dem Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet worden. 20 Karatekas des Budo-Kai nahmen mit "Blinden-Brillen", die unterschiedliche Behinderungsgrade simulieren, an einem Selbstversuch teil. Praktische Übungen sollen den Sportlern einen Perspektivwechsel ermöglichen. Das Starterpaket beinhaltet neben einem Übungs- und Spielekatalog Simulationsbrillen, Dunkelbrillen und auch Klingelbälle. Der BBS hat ein Säulenkonzept entwickelt, das neben dem Starterpaket Vereinsbesuche vor Ort, Beratung im Umgang mit behinderten Menschen, die Aus-und Fortbildung zur praxisorientierten Übungsleiter-Fortbildung als Sportabzeichenprüfer sowie die Sportabzeichenprüfung beinhaltet. Rolf Abel von der Behindertensportgruppe aus Freistett nahm mit nur zehnprozentiger Sehfähigkeit an der Übung beim Budo-Kai teil. Abel hat trotz seiner Sehbehinderung die Ausbildung zum Trainer und Ausbilder als Sportabzeichenprüfer bei der BBS mit Bravour absolviert. An diesem Abend gab er wertvolle Tipps. Im Trainingsraum orientierte er sich anhand der Begrifflichkeiten "bergwärts" und "talwärts", um sich in den Räumlichkeiten zurechtfinden zu können. Für die Karate-Sportler standen mit den "Blinden-Brillen" diverse Geschicklichkeitstrainingsübungen auf dem Programm - etwa das Zurollen der Klingelbälle in einem aufgestellten Kreis oder das Davontragen und Aufbauen von Holzklötzchen innerhalb von vier Teams. Bald schon stellte sich heraus, dass die Koordinationsfähigkeit und Raumorientierung für die gesunden Sportler ein "Handicap" darstellte. Der BBS möchte mit der Inklusionsoffensive Barrieren abbauen, sportliche Angebote für Menschen mit Behinderungen schaffen und ihnen einen Zugang in die Sportvereine ermöglichen. Das Projekt wird von der "Aktion Mensch" in den nächsten drei Jahren mit 126 000 Euro gefördert. Um die Vereine bestmöglich zu unterstützen, hat der Badische Behinderten- und Rehabilitationsverband als Kern der Offensive ein Vier-Säulen-Konzept erstellt. Die Vereine können einzelne oder gleich alle Angebote in Anspruch nehmen - alle kostenfrei. Zusätzlich steht das Inklusions-Starterpaket zur Verfügung, das ein Training unter eingeschränkten Bedingungen ermöglicht. "Angesprochen sind alle Sportvereine in ganz Baden", erklärt Kim Früh, die für das Projekt zuständige Sport-Inklusionsmanagerin. Am wichtigsten ist den BBS-Verantwortlichen, dass "mehr inklusive Angebote in den Vereinen entstehen". Jeder Mensch mit Handicap solle die Möglichkeit haben, selbstbestimmt Sport in einem Verein zu treiben.

