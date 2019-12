Der frühe Vogel fängt den Wurm

Das gab's - zumindest in den vergangenen vier Jahrzehnten - noch nie in Bühl: eine Etatverabschiedung, bevor der Weihnachtsmann kommt. Die Regel bislang war: Der Oberbürgermeister stellte im November oder Dezember seinen Entwurf vor. Im Januar erfolgte in aller Gemütsruhe die klassische Haushaltsberatung bei Kaffee und Brezeln im Verwaltungsausschuss des Gemeinderats. Im Februar, oft kurz vor Fastnacht, gab der Gemeinderat dem Zahlenwerk seinen Segen. Letzter Akt: die Genehmigung durch das Regierungspräsidium. Erst dann können die geplanten Mittel auch eingesetzt werden. Denn: "Solange ein Haushalt nicht genehmigt ist, dürfen keine neuen Maßnahmen begonnen werden", erläutert OB Hubert Schnurr. In diesem Jahr sei der Bescheid aus Karlsruhe am 8. März eingegangen.

Dass das Stadtoberhaupt und der Kämmerer nun zeitlich auf die Tube drücken, hat einen handfesten Grund. Beide versprechen sich davon finanzielle Vorteile für die Stadt. Gemäß dem Motto: Nur der frühe Vogel fängt den Wurm. Bauers neue Strategie geht so: "Wenn wir schneller den Haushalt genehmigt bekommen, heben wir uns aus der Masse der Kommunen heraus." Dieser Vorsprung soll genutzt werden, um Arbeitsvergaben bereits zu einem so frühen Zeitpunkt ausschreiben zu können, bevor sich die Auftragsbücher der Firmen füllen. Konkurrenz im Bieterverfahren belebt das Geschäft, denn nur die wirtschaftlichste Offerte kommt zum Zug. Schnurr ist sich sicher: "Das verschafft uns günstigere Angebote."

Weiterer Vorteil laut OB: "Wir gewinnen mehr Planungssicherheit." Bauer verdeutlicht: "Wenn ein Drittel des Jahres vergeht, ohne dass investiert werden kann, schiebt man vieles vor sich her." Sein Zeitplan sieht vor, in der letzten Sitzung des Jahres, am 18. Dezember, den Haushalt zu verabschieden. Den Etat einbringen wird Hubert Schnurr demnach am 23. Oktober, nur zehn Tage nach der OB-Wahl. Die Haushaltsberatungen erfolgen im November.

Mit dieser Terminierung rücken auch die vorbereitenden Arbeiten im Kalender nach vorn. Die fünf Stadtteile mit Ortschaftsverfassung mussten schon jetzt ihre Haushaltswünsche fürs kommende Jahr anmelden. Altschweier berief eine außerplanmäßige Sitzung ein.

Innerhalb der Stadtverwaltung ermitteln derzeit die einzelnen Fachbereiche, welche Mittel sie 2020 an Personal- und Sachaufwand für erforderlich halten. "Im Juli werden wir die Haushaltsgespräche mit der Verwaltungsspitze führen", berichtet Bauer. Denn nach erfolgter interner Abstimmung will der Fachbereich Finanzen die Sommerferien nutzen, um die Festlegungen für einen ersten Haushaltsentwurf aufzuarbeiten. "Das ist ein ambitionierter Zeitplan", gesteht der OB ein. "Aber ich denke, dass sich das in den nächsten Jahren einspielen wird."

Ein wesentlicher Faktor bei der Planung der städtischen Einnahmen und Ausgaben ist die Steuerschätzung des Bundesfinanzministeriums. Dem neuen Haushalt zugrunde legen wird Bauer die aktuelle Mai-Schätzung, die nächste erfolgt im November. Deren neueste Zahlen noch in den Entwurf einzuarbeiten, sei kein Problem, versichert Bauer.

Im Übrigen verweist er auf Paragraf 81 der baden-württembergischen Gemeindeordnung, die besagt: "Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung ist der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen; sie soll ihr spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres vorliegen." Kaum ein Stadt- oder Gemeindeoberhaupt schert sich um diesen Passus. Das verwundet nicht. Auch Bühl hat sich all die Jahre nicht an diese Bestimmung gehalten, ohne sich von der Kommunalaufsicht jemals eine Rüge einzuhandeln.

