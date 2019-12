Erfolgreiche Arbeit trotz niedriger Zinsen

Die Stiftung könne ihrer Arbeit trotz niedriger Zinsen nachkommen. Der Dank ging an die Stiftungsräte Roman Glaser, Ewald Glaser, Günther Köninger, Jürgen Pfetzer und Volker Friedmann sowie an die Vorstände Gertrud Friedmann und Günter Fartaczek. Letzterer erläuterte anhand der vorgelegten Jahresrechnung die Leistungen der Stiftung, die in gutem Zustand all das fördern könne, was förderungswürdig und notwendig sei.

Im vergangenen Jahr mussten insbesondere viele soziale Notlagen gemildert werden. "Gerade im schulischen Bereich wird deutlich, dass trotz vieler sozialer Abfederungen durch staatliche Hilfen Lücken bleiben, die niemand schließen kann, wenn wir uns dieser Kinder nicht annehmen würden", sagte Friedmann. Dass sich diese Lücken immer wieder auftun, sei "einfach elend". Davon betroffen seien mehr und mehr Familien mit geringem Einkommen. "Wir sehen es schon auch als unsere Aufgabe mit an, hier einzuspringen", sagte Friedmann. 2 500 Euro an Hilfen für Hausaufgaben- und Randzeitenbetreuung sowie Theaterbesuche und die Gestaltung eines Kreativbuches zur Vorbereitung der Weihnachtszeit seien nur eine Auswahl von Hilfen im sozial-schulischen Bereich, damit Kinder nicht abgehängt werden.

Eine weitere immer wiederkehrende Ausgabe sei verbunden mit dem Programm "Klasse 2000". Dieses beinhaltet die Stärkung der Gesundheit, gesundes Essen und Bewegung im Schulalltag der Erstklässler. Die Stiftung freut sich über die guten Grundlagen, die dieses Programm schaffe. Besonders erfreulich sei, dass die Stiftung auch im vergangenen Jahr mit Marvin Meier einen Sozialpreisträger auszeichnen konnte.

Im sportlichen Bereich wurden ebenfalls 2 500 Euro vergeben. Insbesondere die Karate-Abteilung des VfB Unzhurst konnte mit 2 000 Euro gefördert werden. "Was hier an ehrenamtlicher Arbeit geleistet wird, ist hervorragend. Integration und respektvoller Umgang miteinander - das lernen hier Kinder von früher Jugend an", sagte Friedmann. Dabei könne nur Gutes herauskommen. Er ergänzte: "Unsere Wertegemeinschaft lebt von diesen Schritten vor Ort. Die Vereine sind Vorbild hierfür."

Langen Atem benötigen die Ehrenamtlichen des Historischen Bürgervereins Ottersweier beim weiteren Ausbau des "Eicher-Wilhelme-Hus". Damit Stück für Stück vorwärtsgegangen werden kann mit Konzeption und Innenleben des Hauses, stellte die Stiftung eine Tranche von 9 000 Euro zur Verfügung. Weitere 13 000 Euro stehen für das Museum im Rahmen der Leader-Förderung bereit.

Für kulturelle Veranstaltungen wurden insgesamt 1 100 Euro, für kirchliche Zwecke 1 000 und für mildtätige Zwecke 300 Euro zur Verfügung gestellt.

2019 sind bereits eine Vielzahl von Projekten angelaufen; so zum Beispiel das Kinder- und Jugendtheaterfestival, das Dorfbachfest Ottersweier, die Förderung des Jubiläums des Kirchenchors St. Johannes oder die Jugendhilfe bei der evangelischen Johannesgemeinde Bühl. Als Leuchtturmprojekt "Kirche im Nationalpark" wird die Stiftung die Renovierung der Allerheiligenkapelle im Nationalpark unterstützen. Zeil sei es, Natur und Umwelt als Gottes Schöpfung den Menschen nahezubringen.