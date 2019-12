Liebeserklärungen an den Gesang

Bühlertal (eh) - Der MGV Sängerbund feiert in diesem Jahr mit mehreren Veranstaltungen sein 100-jähriges Bestehen. Auf vielfältige Weise bereichern die Sänger das kulturelle Leben der Talgemeinde und tragen auch dazu bei, dass wertvolles, altes Liedgut gepflegt wird. Doch wie allerorten hat der Chor schwer zu knabbern angesichts des fehlenden Nachwuchses an sangesfreudigen Männern und der schwindenden Bereitschaft, sich verbindlich in einem Verein zu engagieren. Der Sängerbund wirkt regelmäßig mit beim Neujahrsempfang, bei Seniorenfeiern, beim Volkstrauertag und bei Vereinsjubiläen. Alle zwei Jahre gibt es einen Konzertabend. Dabei wird das "Offene Singen" ebenso begeistert praktiziert wie beim Vatertagsfest, das seit den 80er Jahren fester Bestandteil des Vereinskalenders ist. Horst Schug, der seit 1995 an der Vereinsspitze steht, hat gemeinsam mit Sängerfreunden zum Jubiläum eine Chronik erarbeitet, in der er die Höhen und Tiefen des Vereins ausführlich auflistet. Zwar gibt es keine erhaltenen Originaldokumente zur Vereinsgründung, doch aus Briefwechseln jener Zeit geht hervor, dass die erste Zusammenkunft am 2. August 1919 im Gasthaus "Linde" stattfand. Kurze Zeit später waren es 75 Sänger und es wurde der Name "Sängerbund Oberbühlertal" festgelegt. Erster Dirigent wurde Hauptlehrer Alfons Duffner. Zu jener Zeit gab es bereits zwei Männergesangvereine im Untertal, den MGV "Eintracht" und den MGV "Gertelbach". Schug: "Damals war man nur zu Fuß unterwegs. Die Wege ins Untertal waren zu weit, so dass die Obertäler einen eigenen MGV gründeten." Nach dem Zweiten Weltkrieg trafen sich am 7. April 1947 wieder Sangesfreunde im "Hotel Bahnhof", um den Sängerbund zu neuem Leben zu erwecken. Schug stellte fest: "Es waren immer Lehrer, welche die Chorleitung übernahmen. Das zeigt auch, welch hohen Stellenwert früher der Gesang an den Schulen hatte." Für den Verein ist das Jahr 1957 sehr bedeutend, denn der gebürtige Bühlertäler Othmar Kist übernahm die Leitung. Es sollten stolze 47 Jahre werden. Kist musste 2004 krankheitsbedingt aufhören. Über die Jahrzehnte prägte er den MGV und sorgte für ein hohes Ansehen des Vereins, denn Kist komponierte und arrangierte zahlreiche Lieder maßgeschneidert für den Sängerbund. Viele Titel wie etwa "Meine Heimat im Tale", "Schwinge dich auf mein Lied" oder "Lasst uns singen, lasst uns fröhlich sein" sind Liebeserklärungen an den Gesang und an Bühlertal und werden bis heute gerne gesungen. 2005 trat Elke Haag die Nachfolge von Othmar Kist an. Schug erinnert sich lebhaft an die erste Probe am 3. März: "Den Männern hat es im wahrsten Sinne des Wortes erst mal die Sprache verschlagen und sie haben zu Anfang keinen Ton rausgebracht, als erstmals eine Frau mit Taktstock vor ihnen stand." Alle Bedenken seien jedoch rasch gewichen. "Elke Haag und ihre ganze musikalische Familie sind ein Glücksfall für den Verein. Die Sänger würden für ihre Dirigentin durchs Feuer gehen", formuliert Schug. Neben dem traditionellen Liedgut für Männerchöre begeistert Elke Haag die Männer auch immer wieder mit modernen Liedern und Musicalmelodien. Doch stetig sinkt die Zahl der Aktiven: 58 Sänger waren es noch beim 50-jährigen Bestehen; jetzt sind es gerade einmal 25, von denen die meisten zwischen 70 und 80 Jahre alt sind. Der älteste Aktive sei 85 Jahre, so Schug. Individualität, Bequemlichkeit und ein riesiges Freizeitangebot sieht er als Gründe der Schrumpfung. Lichtblicke seien mit 17 und 18 Jahren Dennis Braun und Philipp Karcher. Gottfried Kohler, der den Verein bis 2009 führte, meint: "Wir machen uns schon viele Gedanken über die Vereinszukunft." Möglichkeiten seien Zusammenschlüsse, gemischte Chöre oder Projektchöre.

