Zeichen setzen für ein 'blühendes Europa'

Ötigheim

Ötigheim

Stuntpferde bei Volksschauspielen Ötigheim (kie) - Für Profi-Schauspieler Sebastian Kreutz und Laien-Darstellerin Judith Herz war es eine völlig neue Erfahrung. Für die Münchhausen-Inszenierung bei den Ötigheimer Volksschauspielen haben sie in den vergangenen Monaten mit zwei Stuntpferden trainiert (Foto: kie).

Bühl

Bühl

Feuerwehrhaus West eröffnet Bühl (jure) - Als ein Zeichen der Wertschätzung können die Floriansjünger aus Balzhofen, Vimbuch und Oberweier den gestrigen Ansturm zum Tag der offenen Tür ihres neuen Domizils verbuchen. Bereits zur offiziellen Eröffnung am Morgen waren freie Plätze in der Gerätehalle Mangelware.

Stuttgart

Stuttgart

"Tatort": Pflegerin als Todesengel? Stuttgart (dpa) - Es gibt kein Motiv, keine Spuren, keine Zeugen - dennoch wird Pflegerin Anne zur Hauptverdächtigen. Der Tod von zwei alten Männern ruft die Stuttgarter Ermittler auf den Plan. "Anne und der Tod" greift die Themen Alter und Pflege auf Foto: Maor Waisburd/SWR/dpa