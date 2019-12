Feierstimmung nach langer Reise

Die Bauherren Tilo Trautmann und Peter Lehnhoff hatten ein extra großes Büfett auffahren lassen, galt es doch, jede Menge Gäste zu verköstigen. Schließlich handelt es sich bei dem Vorhaben um das aktuell mit Abstand größte Bühler Wohnbauprojekt mit einem Investitionsvolumen von rund zehn Millionen Euro. Bis Ende des Jahres entstehen auf dem 3 420 Quadratmeter großen Areal 39 Wohnungen.

Der Dank der Verantwortlichen galt in erster Linie den Handwerkern, die seit Februar vergangenen Jahres auf der Großbaustelle zugange sind. Marc Trautmann, neben seinem Vater Tilo geschäftsführender Gesellschafter der Albert Eisenbiegler Bauunternehmung, lobte alle Beteiligten: "Sie haben die Gebäude in toller Qualität errichtet. Und so wird es auch weitergehen."

Die Zimmermeister Konrad Baumert und Marco Rösch sprachen in luftiger Höhe den Richtspruch. In alter Tradition ließ Baumert ein Weinglas auf dem Boden zerschellen: "Zerschmettern soll es nun im Grund, geweiht sei dieses Haus zur Stund."

Auch Peter Lehnhoff dankte den Handwerkern: "Hier wird mit viel Qualität und Ehrgeiz gebaut." Gern hörten das die künftigen Eigentümer, von denen ebenfalls einige zum Richtfest gekommen waren. Der Vertrieb der Wohnungen lief bislang wie geschnitten Brot. Mehrere Monate vor der Fertigstellung sind nach Angaben von Hans-Peter Früh, Teamleiter Immobilien bei der Bühler Volksbank, bis auf "zwei oder drei Einheiten" alle verkauft.

Geklärt ist mittlerweile auch die künftige Nutzung der 1847 durch den Arzt Franz Hermann Walchner erbauten und danach mehrmals umgestalteten Villa. Im Januar will dort Zahnarzt Markus Nothelfer einziehen, der seine Praxis bislang in der Hauptstraße betreibt. Gemeinsam mit Ehefrau Beate Nothelfer sollen in den Räumlichkeiten außerdem Coaching-Seminare zur ganzheitlichen Menschen- und Mitarbeiterführung angeboten werden.

Das Areal entlang der Eisenbahnstraße in diese Zukunft zu führen, "war nicht einfach", wie Lehnhoff den Besuchern in Erinnerung rief. Er und Tilo Trautmann hatten sich kurz vor Weihnachten 2016 mit dem damaligen in der Schweiz lebenden Eigentümer über den Verkauf von Grundstück und Villa geeinigt. Dieser verlor das Interesse an der Immobilie, nachdem der Gemeinderat eine Erhaltungssatzung für die westliche Eisenbahnstraße verabschiedet hatte. Damit wollte das Gremium einen Abriss des stadtbildprägenden Gebäudes verhindern.

OB Schnurr sprach vor diesem Hintergrund gestern von einem "Bauvorhaben mit langer Geschichte". Die nun umgesetzten Pläne bedeuteten unterm Strich eine Aufwertung und Belebung, nicht nur für das Grundstück selbst, sondern für das gesamte Quartier. Durch das Gebäudeensemble bekomme der Hof der benachbarten Carl-Netter-Realschule eine Fassung und entwickle sich dadurch zu einem "echten Platz".

Die Gestaltung der Tiefgaragenzufahrt über die Herbert-Odenheimer-Straße, die im Gemeinderat für einigen Diskussionsstoff gesorgt hatte, sah der OB ebenfalls als gelungen an.