Glückwünsche unter Donnergrollen

Dass sich die rund 50 Kinder im Kinderhaus wohlfühlen, demonstrierten sie mit ihren Erzieherinnen in einer Aufführung. Mit grünen Hütchen auf den Köpfen stellten die Zöglinge Knospen dar, die es zu pflegen und hegen gilt. Symbolisch standen Gießkannen und Saatkästen auf der "Bühne". Zum Ende des Liederreigens regnete es bunte Papierschnipsel auf die Akteure. Es herrschte eine familiär-festliche Atmosphäre, bis ein Gewitter mit Hagel die Gäste aus dem Garten vertrieb.

OB Hubert Schnurr musste seine Glückwünsche unter Donnergrollen übermitteln. Vor 20 Jahren sei das Fundament für ein pädagogisches Konzept gelegt worden, das "allen Anforderungen an eine moderne und zukunftsweisende Bildungs- und Betreuungseinrichtung" erfülle. Schnurr sprach von einer Erfolgsgeschichte: "Das umfassende Betreuungsangebot des Hauses steht für eine an den gesellschaftlichen Bedürfnissen ausgerichtete Entwicklung, die es den Eltern ermöglicht, die Vereinbarkeit von Berufs- und Familienleben in ansprechender Weise sicherzustellen."

Lob für eine "tolle Arbeit" der Erzieherinnen zollte auch Fachbereichsleiter Klaus Dürk. Das Besondere am Vimbucher Kinderhaus sei die Betreuung von Kleinkindern ab zwei Jahren, die flexiblen Öffnungszeiten und die Obhut von Schulkindern bis zehn Jahre. Dabei erhalten Grundschüler in einer externen Gruppe eine Kernzeitenbetreuung, in der sie unter Aufsicht die Hausaufgaben erledigen. Diese Außengruppe des Kinderhauses decke den Bedarf an Betreuungszeiten vor und nach dem Schulunterricht ab, verdeutlichte Andrea Glaser, Leiterin des Hauses. Zusammen mit Christel Vollmer-Bröckl (Gesamtleitung) ließen die beiden Erzieherinnen die einzelnen Entwicklungsstufen des Kinderhauses Revue passieren und bezeichneten jeden Abschnitt als einen Meilenstein. Sieben Erzieherinnen arbeiten im Kinderhaus, mehrere davon seit Beginn an.

Im Ruheraum, wo normalerweise die Kleinkinder täglich ihren Mittagsschlaf halten, hatten das Kindergartenteam eine Zeitleiste mit Bauklötzchen installiert, an der die 20-jährige Entwicklung dokumentiert wurde. So war das Haus nach entsprechendem Beschluss des Bühler Gemeinderats 1996 im im April 1999 eröffnet worden. Der Caritasverband übernahm von Beginn an die Trägerschaft. Zunächst ging das Kinderhaus mit zwei Gruppen und einer Kapazität von 50 Kindern an den Start. Von Beginn an richteten sich die Erzieherinnen mit Betreuungszeiten von durchgehend zehn Stunden nach den Bedürfnissen und dem Arbeitsalltag der Eltern. Mit Beginn des Schuljahrs 1999/ 2000 nahm das Kinderhaus auch Grundschüler auf. Im Mai 2007 gehörte es zu den ersten Einrichtungen in Bühl, die Kleinkinder ab dem zweiten Lebensjahr betreuten. Zum Schuljahr 2010/2011 wurde die Kernzeitenbetreuung eingeführt. Ab kommendem Schuljahr soll eine zweite Gruppe der Tullaschule in den Kernzeiten betreut werden.