Beste Werbung für den Chorgesang

- Das Schwarzacher Münster hat schon viele erstklassige Kulturveranstaltungen gesehen. Das Chorkonzert am Freitagabend im Rahmen des 6. Internationalen Chorfestivals Baden dürfte jedoch wegen seines emotionalen Charakters und seiner musikalischen Vielfalt als ein besonderes in die Annalen eingehen. Etwa 200 Zuhörer erlebten einen auf hohem Niveau stehenden Chorgesang mit internationalem Flair.

Die Männerchorgemeinschaft Schwarzach/Lichtenau (Leitung Almut Grißtede) deutete mit zwei ansprechend intonierten romantischen Liedsätzen ihr gesangliches Potenzial an. Stimmig intonierten die Tenöre Friedrich Schneiders "Barmherzig ist der Herr und gnädig" und "Wirf Dein Anliegen auf den Herrn" aus Mendelssohn-Bartholdys Oratorium "Elias", während die Bässe ein solides Fundament legten.

Geschickt fokussierte Grißtede die Literaturauswahl beim Ensemble "SchwarzLicht" auf etwas feiner gesetzte Kompositionen. Weiche Einsätze bestimmten die Interpretation von "Ubi Caritas", dessen zunächst schlichter Gesang sich nach und nach zu breiten Harmonien entfaltete. Gefordert waren die 14 Sängerinnen und Sänger bei Maurice Durufles "Notre Pere", wobei ein im Unisono gehaltener Beginn in einem lebhaften Finale endete.

"Einer der herausragenden Stärken ist die pure Singfreude meiner Sängerinnen", sagte Matthias Böhringer, Leiter des Ötigheimer Frauenchors "BellAmie". Gunnar Petersons "Gloria" präsentierte der Chor kompakt, sicher in den Einsätzen und zupackend in der Interpretation. Dem fulminanten Auftakt folgten bei einer Variation des Volkslieds "Die Gedanken sind frei" etwas schlichtere, aber differenziert ausgearbeitete Tonfolgen. Nach Othmar Kists "Von guten Mächten" legten die 41 Akteure ihre Sangeskraft in "Joyfully sing", einem A-cappella-Konzertwerk von Linda Spevacek. Die ehrenamtlich agierenden Mitglieder des Ötigheimer Frauenchors sind im Übrigen für die Organisation des Chorfestivals verantwortlich; Böhringer hat die musikalische Gesamtleitung inne.

Von einer beeindruckenden Homogenität, gepaart mit ausdrucksstarker Interpretation und klangschönem Stimmbild, profitierte auch der Münzesheimer Meisterchor "ProVocal" aus Bruchsal. Das mit 44 Sängerinnen und Sängern in Schwarzach angetretene Spitzenensemble bestach sogleich bei "Jauchzet dem Herrn" selbst in den hohen Tonlagen mit ungewöhnlich sauberer Intonation. Bei der Komposition "Immortal" von Kurt Nystedtin bewegte sich jede Stimme in einem anderen Tempo. Die als "verschwommene" Klänge wahrnehmbaren Töne fanden an den jeweiligen Phrasen-Enden wieder zusammen und gaben dem Stück seine Liedstruktur: ein wirklich gelungenes Klang-Experiment.

Äußerst experimentierfreudig präsentierte sich auch der thailändische Chor "The Bangkok Voices". Die 26 Sängerinnen und Sänger brillierten mit ausgeprägt kernigen Stimmen im Fortissimo und klangschönem Timbre im Pianissimo. In "My God is a rock" erzeugte ein Teil des Ensembles rhythmische Muster, während die Alt- und Sopranstimmen akzentuiert und synkopenreich den melodischen Part interpretierten. Bei den Zuhörern entstand der Eindruck, die thailändischen Gäste spielten mit ihren Stimmen auf einer schier endlosen Partitur. Den Gesang garnierten sie bei Folklorestücken aus ihrer Heimat mit ausdrucksstarken Tänzen und leicht-beschwingten Bewegungen.

Der Massenchor aller Mitwirkenden bei "Spirit of Brotherhood" erzeugte Gänsehaut. Das Kirchenschiff füllte sich mit einem imposanten Klangvolumen aus mehr als 150 Kehlen. Dieses Chorkonzert im Münster - darüber gab es nach dem Schlussakkord keine zwei Meinungen - war beste Werbung für den Chorgesang. Schade jedoch, dass die Besucherresonanz mit dem gesanglichen Niveau nicht schritthalten konnte .