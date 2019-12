Wirte und Wetter verwöhnen die Wanderer

Bühl (eh) - Optimales Wanderwetter mit angenehmen Temperaturen und einem freundlichen Sonne-Wolken-Mix waren gestern der vierten Auflage der Kappler Genusstour beschieden. So machten sich deutlich mehr Genusswanderer als in den Vorjahren auf die rund neun Kilometer lange Strecke. Gut gelaunt und voller Elan starteten schon um 9.30 Uhr die ersten vom Kirchplatz.



"Es sind deutlich mehr Leute unterwegs als in den Vorjahren. Viele gehen auch ohne Wanderpass, etliche stoßen als Quereinsteiger zu einzelnen Stationen", beobachtete der Leiter der Bühler Tourist-Information, Tino Rettig. Alles sei recht stressfrei abgelaufen, weil sich die Wanderer auf die teilnehmenden Gasthäuser gut verteilt hätten. Wegen Pfingsten habe man den Termin der Tour um zwei Wochen vorverlegt, so Rettig. Ähnlich wie in den vergangenen Jahren waren bereits im Vorfeld knapp 100 Menüpässe verkauft worden. Einige wenige konnten noch vor Ort erworben werden. "Das Menü ist von den vier beteiligten Gastronomiebetrieben neu zusammengestellt worden", sagte Rettig. Nach dem Menüpass war die erste Station der "Jägersteig", wo es als Vorspeise vier Versucherle gab. Auf der Burg Windeck wurde ein Zwischengericht mit Zander gereicht, im "Rebstock" gab es ein Spargelgericht, im "Einsiedelhof" wurde das Ganze mit einem Beerendessert abgerundet. Wer ohne Menüpass unterwegs war, wählte aus den Speisekarten der Gastronomen sein eigenes Menü. Keine Station gab es dieses Mal am Schüttebrünnele. Die Affentaler Winzergenossenschaft sei wegen einer anderen zeitgleichen Aktion stark eingebunden gewesen und allein habe es der "Einsiedelhof" personell nicht stemmen können. Das sei völlig nachvollziehbar, meinte Rettig. Er freute sich über das ideale Wetter, das auch wieder zahlreiche Gruppen und Familien an den Start zog. So machte sich Paul Hahn, Wanderwart beim TV Eisental, zum vierten Mal mit einer achtköpfigen Gruppe an den Kappler Aufstieg. Alle waren bestens zum Scherzen aufgelegt. "Ich habe gewählt, war in der Kirche und nun mache ich Genusswandern", sagte Maria Knapp. Zwei, die sonst mitlaufen, seien gerade auf Mallorca. Denen wolle man von der Burg Windeck ein Foto des Menüs schicken, beschlossen sie. "Sollen wir los oder bleiben wir gleich hier?", scherzte Hahn und deutete auf die Bänke auf dem Kirchplatz. Die frühen Genusswanderer legten ein zügiges Tempo an den Tag. "Die ersten waren schon kurz vor 11 Uhr hier oben", meinte der Chef des "Jägersteig", Peter Leppert. Er begrüßte alle mit einem Drink, komponiert aus Erdbeere, Limette und Minze. Bei einer Verschnaufpause mit Panoramablick nahmen die Wanderer dieses Angebot gern an. "Kappel ist die Bühler Genussmeile", verwies Leppert auf die Kappler Gasthäuser. Da er nachmittags noch den Kappler Kirchplatz bewirtete, hatte er gestern 20 Personen im Einsatz. Die herrliche Aussicht ins Rheintal genossen auch die Gäste auf der Terrasse der Burg Windeck. Viele ältere Gäste, für die Wandern vielleicht keine Option war, steuerten um die Mittagszeit den "Einsiedelhof" an und machten es sich auf der Gartenterrasse gemütlich. Dort ließen sie sich beim Essen von den Ratz-Fatz-Buben mit Blasmusik unterhalten. Entspannt, locker und unterhaltsam ging es dann nachmittags auf dem Kirchplatz weiter, wo die Kappelwindeck-Musikanten aufspielten.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Bühlertal

Pilotprojekt "Wilde Sau" vor Start Bühlertal (red) - Wildschweinprodukte sollen in der Gunst der Verbraucher steigen und als hochwertiges Lebensmittel wahrgenommen werden. Das möchte der Naturpark Schwarzwald Mitte Nord mit dem Pilotprojekt "Wilde Sau" erreichen, teilte der Naturpark gestern mit (Foto: Naturpark). » Weitersagen (red) - Wildschweinprodukte sollen in der Gunst der Verbraucher steigen und als hochwertiges Lebensmittel wahrgenommen werden. Das möchte der Naturpark Schwarzwald Mitte Nord mit dem Pilotprojekt "Wilde Sau" erreichen, teilte der Naturpark gestern mit (Foto: Naturpark). » - Mehr