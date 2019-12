OB Schnurr ist Stimmenkrösus

Baden-Baden

Kommunalwahl: Die großen Städte Baden-Baden (red) - Wie setzen sich die Gemeinderäte der großen Städte in Mittelbaden künftig zusammen? Die Ergebnisse für Baden-Baden, Bühl, Gaggenau und Rastatt gibt es hier; außerdem einen Blick auf den Ausgang der Wahl in Karlsruhe (Symbolfoto: dpa).

Kinderhaus feiert sein 20-Jähriges Bühl (cn) - Eine Ausstellung über die Entwicklung des Vimbucher Kinderhauses, zahlreiche Festgäste und eine große Portion Herzlichkeit prägten die Feier zum 20-jährigen Bestehen dieser Einrichtung. Betreut werden Kinder ab zwei Jahren und auch Grundschüler (Foto: cn).

Dicht vor dem Klassenerhalt Baden-Baden (red) - Die SG Steinbach/Kappelwindeck hat das erste Relegationsduell gegen Ottenhöfen mit 33:22 gewonnen und steht dicht vor dem Klassenerhalt. Beim Südbadenligist überzeugten Jeremias Seebacher mit neun Treffern und Torhüter Ferdinand Forcher (Foto: Seiter).

Richtfest auf dem Lörch-Gelände Bühl (sie) - Richtfest für das aktuell mit Abstand größte Bühler Wohnbauprojekt: Am Freitagnachmittag wurde auf dem Lörch-Gelände gefeiert. Unter dem Titel "Wohnen am Campus" entstehen im Umfeld der historischen Villa Walchner bis Ende des Jahres 39 Wohnungen (Foto: sie).