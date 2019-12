Aussteller freuen sich über neue Aufträge

Als "ausbaufähig" bezeichnete Neumaier die Besucherresonanz am ersten Tag. "Bei der frühlingshaften Witterung haben die Menschen auf dem Land samstags selber viel zu tun", sagte er hinsichtlich der anfangs überschaubaren Zahl von Gästen. Dennoch habe sich schon früh ein Trend abgezeichnet, der bei vielen Ausstellern für gute Laune sorgte: Der Anteil potenzieller Kunden mit konkreten Wünschen und den sich daraus ergebenden Bestellungen war an beiden Veranstaltungstagen verhältnismäßig hoch. "Da füllten sich schnell die Bücher", freute sich etwa Michael Droll aus Stollhofen über gleich mehrere Aufträge für Heizungssanierungen. Ähnliche Erfahrungen machte auch Patrick Knäbel. Der Anbieter von Insektenschutzgittern und Fensterverkleidungen aus Aluminium rang dem zahlenmäßig nicht so starken Auftakt auch Positives ab. "Ich konnte mich viel intensiver mit den Interessenten beschäftigen und meine innovative Angebotspalette präsentieren", sagte er.

Am Sonntag kam das Verbraucherinteresse an der Gewerbe- und Leistungsschau in Rheinmünster auch an den Besucherzahlen zum Ausdruck. Schon bald nach Öffnung der Pforten füllte sich die Rheingoldhalle. Auch im Außenbereich waren die Stände gut frequentiert. Positiv wertete Neumaier die große Angebotsvielfalt und die damit einhergehende recht breite Nachfrage nach allen Gewerken und Dienstleistungen auf der Schau.

Die Mitarbeiter der Pizzeria "Il Cigno" hatten derweil im kleinen Festzelt alle Hände voll zu tun. Zusammen mit den Helfern des Gesang- und Musikvereins an der Kuchentheke sorgten sie mit viel Einsatz um das leibliche Wohl der Gäste. Zum Rahmenprogramm gehörten eine historische Ausstellung über die mittelalterliche Stadt Stollhofen, eine Schminkecke für Kinder und ein Gewinnspiel mit Preisen im Wert von über 2 500 Euro. Auf dem gesamten Ausstellungsgelände hatte sich das Maskottchen "Rheini" des Gewerbevereins mehrfach versteckt. In seinen Händen hielt er jeweils eine bestimmte Anzahl von Spargelstangen. In die Verlosung kamen alle Teilnahmescheine mit der richtigen Summe. Manche Besucher - so war zu hören - machten auf dem Ausstellungsgelände eine "Zusatzrunde", um ja keinen "Rheini" zu übersehen.

"Es gibt keine bessere Möglichkeit, um Neukunden zu gewinnen", lobte Kurt Götz, Anbieter von Sonnenschutzsystemen, die Messe in seiner Gemeinde. Nach seinen Erfahrungen rücke die Begegnung mit konkreten Lösungsalternativen die Wünsche nach Verbesserungen im eigenen Heim erst in den Fokus des Verbrauchers.

Die "ehrenwerten Stollhofener Ritter" hatten den symbolischen Schlüssel von Stollhofen, dem Veranstaltungsort der letzten Gewerbeschau, mit nach Söllingen gebracht. "Oberritter" Ernst Gutmann überreichte ihn in einem feierlichen Zeremoniell dem Schirmherrn der Leistungs- und Gewerbeschau, Bürgermeister Helmut Pautler. Wenngleich der Rathauschef bei der Eröffnung die Wirtschaft in seiner Gemeinde als "gut aufgestellt" betrachtete, bereite ihm die mangelnde Verfügbarkeit weiterer Gewerbeflächen Sorgen. "Wir arbeiten aber daran", versicherte er den Unternehmern. Die Gemeinde brauche klein- und mittelständische Unternehmen, die sich wohnort nah um das Alltägliche kümmerten, ergänzte er.