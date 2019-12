Platz zum Nachdenken, Trauern und Erinnern gestaltet

(red) - Rund 400 Teilnehmer spielen ab Sonntag in der Kurstadt die europäischen Senioren-Meisterschaften im Tennis aus. Für die Dauer des Turniers bis Sonntag, 2. Juni, ändert sich rund um die Anlage des TC Rot-Weiss in der Lichtentaler Allee die Verkehrsführung (Foto: av). » - Mehr

(red) - Es geht los: Mit einer Auftaktveranstaltung hat am Donnerstag um 17.07 Uhr auf dem Gaggenauer Marktplatz die 72-Stunden-Aktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend in der Region begonnen. Rund 830 Kinder und Jugendliche machen mit (Foto: tom). » - Mehr

