Baumelbank für Grünfläche gestiftet Bühl (red) - Ein Rückblick auf die Aktivitäten und Ehrungen standen im Mittelpunk der Jahreshauptversammlung des Bühler Kneipp-Vereins im Erich-Burger-Heim. Die Vorsitzende Brigitte Paulus-Meyer skizzierte in ihrem Bericht über die zwei zurückliegenden Jahre die vielfältigen Angebote des Vereins.



Dazu gehören Yoga, Osteoporose-Gymnastik, Gymnastik mit den grünen Vibrationsringen, Fastenwochen, Radtouren und Wanderungen. Als kleinen Mosaikstein erwähnte sie die Baumelbank, die als Spende des Kneipp-Vereins auf der Grünfläche hinter der Volksbank aufgestellt wurde. Diese Bank, so schreibt der Verein, habe OB Hubert Schnurr so begeistert, dass zwischenzeitlich eine zweite auf dem Kirchplatz montiert wurde. Wegen der Kostensteigerung für das Kneipp-Journal, das allen Mitgliedern regelmäßig zugesandt wird, musste der Mitgliedsbeitrag angepasst werden. Die Erhöhung von 21 auf 23 Euro ab 2020 wurde einstimmig angenommen. Die Vorsitzende Paulus-Meyer bedankte sich bei der gesamten Vorstandschaft und den Übungsleiterinnen für die gute Zusammenarbeit. Irmgard Stiegeler, die seit 47 Jahren die Yoga-Gruppe leitet, und Cornelia Koppermann, seit einem Jahrzehnt für Osteoporose-Gymnastik verantwortlich, gaben einen Überblick über die Schwerpunkte ihrer Arbeit. OB -Stellvertreter Peter Hirn lobte den Verein für seine vielseitigen Tätigkeiten. Das Engagement werde von der Stadt wie auch vom Gemeinderat geschätzt. Anschließend nahm er die Entlastung des Vorstands vor, der geschlossen stattgegeben wurde. Bei den Wahlen wurden alle Vorstandsmitglieder für weitere zwei Jahre in ihren Ämtern bestätigt: Vorsitzende bleibt Brigitte Paulus-Meyer, Stellvertreter und Kassierer Karl Wolfgang Heinz sowie Schriftführerin Monika Horcher. Zum Kassenprüfer wurde Herbert Vollmer bestellt. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurde Christel Dietmeier die Ehrennadel in Silber, für 40 Jahre Mitgliedschaft Lieselotte Ege, Brigitte und Peter Fäßler, Dorothee und Karl Wolfgang Heinz sowie Alma Reith die Auszeichnung in Gold überreicht.

