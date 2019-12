Traditionsmarke UHU erhält Gesellschaft

Am neuen Logistikzentrum in Greffern, das kürzlich in Betrieb ging, sei die entsprechende Beschilderung bereits umgesetzt, teilte eine Unternehmenssprecherin mit. Bereits seit 2012 hätten UHU in Bühl, Bison International in den Niederlanden und UHU-Bostik in Italien ihre Stärken gebündelt und seien zu Bolton Adhesives (Klebstoffe) geworden. Unter dem strategischen Dach von Bolton Adhesives werden Marken wie UHU, Bison, Griffon, Bostik und Airmax entwickelt, produziert und weltweit vertrieben. Seither werden in Bühl nicht nur Erzeugnisse für die Marke UHU, sondern auch für die anderen Klebstoffmarken hergestellt. Ebenso verhalte es sich mit der Produktionsstätte in Goes (Niederlande). Auch dort werde für alle Marken von Bolton Adhesives produziert. "Dabei konzentriert sich jeder Standort auf seine Stärken", heißt es.

Nicht nur in Produktion und Logistik sei Bolton Adhesives zu einer Einheit geworden, sondern auch in anderen Bereichen wie Marketing, Vertrieb, Finanzen, IT, Forschung und Entwicklung. "Diese Einheit möchten wir nun auch mit einem einheitlichen Erscheinungsbild nach außen kommunizieren. Das ist auch ein wichtiger Schritt für die Identifikation der Belegschaft mit Bolton Adhesives", so Frank Schoffer, Personalleiter am Standort Bühl.

Konsequenterweise soll das Unternehmenslogo nun auch verstärkt in die externe Kommunikation und Beschilderung aufgenommen werden. In Bühl werden daher auch die nach außen sichtbaren Schilder ergänzt, ebenso an allen anderen Unternehmensstandorten. Die Umsetzung werde zeitnah, im zweiten Quartal, erfolgen.