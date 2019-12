In wenigen Minuten um 40 Jahre gealtert

Rastatt

Startschuss auf Hatz-Areal Rastatt (ema) - Neun Jahre, nachdem in Rastatt das letzte Hatz-Bier gebraut worden ist, stehen die Zeichen im Herzen der Barockstadt auf Wandel: Mit dem Spatenstich fiel der Startschuss für ein 50-Millionen-Euro-Wohnbauprojekt, das ein neues Tor zum Zentrum markieren soll (Foto: em).

Surreale Kunst in der Pagodenburg Rastatt (sl) - Das ist mal eine im besten Sinne unterhaltsame Ausstellung. Es gibt viel zu sehen, zu schmunzeln, aber auch zum Nachdenken. Der Kunstverein Rastatt zeigt surreale bis absurde Malerei und Skulpturen von Thomas Kocheisen und Ulrike Hullmann in der Pagodenburg (Foto: sl).

Sanierung im Kostenrahmen Rastatt (mak) - Die Kostenberechnung für die 6,1 Millionen Euro Sanierung des Landratsamt-Dienstgebäudes in der Lyzeumstraße 23 unterschreitet knapp die Kostenschätzungen, freute sich Landrat Toni Huber in der Sitzung des Kreistagausschusses für Umwelt, Bau und Planung (Foto: mak).

