Ein Sommerabend wie aus dem Bilderbuch

Bühl (urs) - Auf so einen Abend hatten viele seit Langem gewartet: endlich Sommer und Sonne satt. Kein Wunder also, dass am Samstag beim Bühler Bachfest im Bühlotdreieck die Stimmung geradezu perfekt war. Um 20 Uhr zeigte das Thermometer 28 Grad, und auch um Mitternacht ließ es sich immer noch herrlich draußen sitzen.



Aber was heißt da sitzen. An der romantischen Bühlot wurde nicht nur gechillt - endlich mal in kurzen Hosen oder im bisher vernachlässigten Sommerkleid -, sondern auch ausgiebig gefeiert. Die Formation "Catfish", die seit 35 Jahren Bandgeschichte in der Region schreibt, machte im Garten des Badischen Hofs die Nacht zum Tag. Nicht nur das Zuhören ist bei der Truppe ein echter Genuss, sondern auch das Zusehen. "Catgirl" Katrin Sauer ist einzigartig in ihrer Performance aus Gesang, Tanz und Bewegung - natürlich mit den unverzichtbaren High-Heels und schickem schwarz-roten Kleid im 50er Retro-Look. Zur Erinnerung: Bereits im vergangenen Jahr hatten sich Lutz Raeck (Gecco, Lifestyle), Martin Foshag (Badischer Hof) und Philippe Schutzenbach (Schwanen) auf die Fahne geschrieben, das idyllische Sonnengässle mit Leben zu füllen und das Veranstaltungsportfolio in der Stadt zu ergänzen - mit Erfolg, wie sich zeigte. Auch zum Start der zweiten Saison nutzten wieder etliche Feierlustige die sommerlichen Temperaturen, um auf der Bachmauer zu sitzen, in lauschigen Strandkörben die Seele baumeln zu lassen, im urigen Biergarten des Badischen Hofs zur Musik zu swingen oder um einfach nur das wunderschöne Ambiente am Bach zu genießen. Der Startschuss für die diesjährige Veranstaltungsreihe des "Bühlotdreiecks" fiel um 18 Uhr. Musikalisch begann der Abend um 19 Uhr mit der Band "Acoustica": Cajon, stampfender Bass, akustische Gitarre und ein Mix aus "Fine acoustic Rock-Pop" dazu eine Prise Blues - so könnte man den Sound der Band beschreiben. "Acoustica" bestehend aus Andreas Kordas, Dimi Kordas und Ritchie B.B. kommen aus Karlsruhe und wagten sich an legendäre Klassiker von Eric Clapton, U2, J. J. Cale oder Pink Floyd. Zurück zu "Cathfish": Das sind "Johnny Favorit" Michael Kratschmayr (Gitarre) Frank "Thunderfoot" Baumbach (Schlagzeug) und "Ted Fever" Werner Bohnert (Bass) sowie als vokalistisches und optisches Highlight "Catgirl" Katrin Sauer. Der Schwerpunkt des "Catfish"-Programms liegt meist bei den großen Hits der Rock-'n'-Roll- und Beat-Ära, am Samstag ging es allerdings durch die gesamte Rock-Pop-Geschichte, etwa mit Hits von Jonny Cash wie "Ring of Fire", "Tainted love" aus dem Jahr 1981 von Soft Cell oder "Zombi" von der irischen Rockgruppe "The Cranberries". Das Quartett spielte die Songs nicht einfach tanzmuckenmäßig nach, sondern interpretierte sie rockig mit viel Power. Und woher kommt der Name "Catfish"? Auf der Suche nach einem Bandnamen sei damals die US-amerikanische Rockband "Byrds" mit ihrem eher schrulligen Lover-Song über einen Fluss und einen Wels ("Catfish") ins Spiel gekommen. Zugegeben: Heute lässt sich die Assoziation zwischen dem größten Süßwasserfisch Europas - ein recht hässliches Unterwassertier - und den stylish gekleideten Bandmitgliedern recht schwer nachvollziehen. Obwohl: Mit viel Fantasie könnte man bei der Lebensweise eine Gemeinsamkeit erkennen. Welse sind lichtscheue und überwiegend nachtaktive Wesen. Vielleicht einer der Gründe, dass "Catfish" bis weit nach Mitternacht mit ihrer unbändigen Energie im Bühlotdreieck abrockten.

