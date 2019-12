Preisgekrönte Blasmusik beim Pfingstmusikfest

Paris

Petkovic kämpft ums Achtelfinale Paris (red) - Es ist sehr lange her, dass Andrea Petkovic bei einem großen Turnier länger dabei war als Angelique Kerber und Julia Görges. Vor fünf Jahren stand Petkovic im Halbfinale der French Open - seitdem kam sie aber nicht über die Rolle der Rundenzählerin hinaus (Foto: AFP). » Weitersagen (red) - Es ist sehr lange her, dass Andrea Petkovic bei einem großen Turnier länger dabei war als Angelique Kerber und Julia Görges. Vor fünf Jahren stand Petkovic im Halbfinale der French Open - seitdem kam sie aber nicht über die Rolle der Rundenzählerin hinaus (Foto: AFP). » - Mehr

Rastatt

Neue Brücke für Radler Rastatt (vn) - Die Bahnstrecke über den Rhein bei Wintersdorf könnte in wenigen Jahren wieder in Betrieb genommen werden. Parallel arbeiten das Département Bas-Rhin und der Landkreis Rastatt deshalb an einem gemeinsamen Projekt für eine Fahrradbrücke (Symbolfoto: av). » Weitersagen (vn) - Die Bahnstrecke über den Rhein bei Wintersdorf könnte in wenigen Jahren wieder in Betrieb genommen werden. Parallel arbeiten das Département Bas-Rhin und der Landkreis Rastatt deshalb an einem gemeinsamen Projekt für eine Fahrradbrücke (Symbolfoto: av). » - Mehr

Indianapolis

Alonso: Nächstes Desaster Indianapolis (red) - Fernando Alonsos großer Traum bleibt unerfüllt. Anstatt beim legendären 500-Meilen-Rennen von Indianapolis am Sonntag seinen letzten noch fehlenden großen Sieg zu holen, scheiterte der Spanier überraschend bereits in der Qualifikation (Foto: dpa). » Weitersagen (red) - Fernando Alonsos großer Traum bleibt unerfüllt. Anstatt beim legendären 500-Meilen-Rennen von Indianapolis am Sonntag seinen letzten noch fehlenden großen Sieg zu holen, scheiterte der Spanier überraschend bereits in der Qualifikation (Foto: dpa). » - Mehr