Selbstbewusstes Kraftpaket auf Rädern Von Janina Fortenbacher



Bühl - Nino Bohn liegt auf einer Hantelbank, sein Blick fixiert die Eisenstange über ihm. Der 29-Jährige atmet tief durch. Dann packt er die 115 Kilogramm, senkt sie langsam zur Brust und drückt sie voller Wucht nach oben. Ein kurzer Aufschrei, dann setzt er ab. Auf den ersten Blick scheint der Bühler die volle Kontrolle über seinen Körper zu haben. Doch dem ist nicht so: Bohn ist seit seiner Geburt querschnittsgelähmt. Dennoch zählt er zu den besten deutschen Bankdrückern.



Anfang Mai hat Bohn beim Gießen-Cup in Hessen teilgenommen und sich den Pokal in der Gewichtsklasse 59 Kilo geholt. Der Wettkampf sei als deutsche Meisterschaft im Bankdrücken ausgeschrieben gewesen, erzählt er. "Deutscher Meister" darf sich Bohn aber dennoch nicht nennen - und das, obwohl er nach eigenen Angaben deutlich bessere Ergebnisse erzielt hat als seine Konkurrenten ohne körperliche Beeinträchtigung. "Nach den Regeln des Deutschen Behindertensportverbands hätten mindestens vier Sportler mit Beeinträchtigung am Wettkampf teilnehmen müssen, damit ich mich tatsächlich als deutscher Meister betiteln kann", sagt Bohn. Von 30 Startern sei außer ihm aber nur noch ein weiterer Rollstuhlfahrer angemeldet gewesen. Bohn ist dennoch stolz auf das Ergebnis: "Dass ich bei meinem ersten Wettkampf so gut abschneide, damit habe ich nicht gerechnet", meint er. Titel seien für ihn ohnehin nur zweitrangig: "Mein Ziel ist es, anderen Menschen mit Behinderung Mut zu machen. Ich will ihnen zeigen, dass das Leben weitergeht", betont er. Niemals aufgeben, lautet seine Botschaft. Diese will Bohn an andere weitergeben, deshalb ist er auch auf den sozialen Medien aktiv. Unter dem Hashtag "FitimRollstuhl" stellt er regelmäßig Videos auf Facebook und Instagram. Sein Credo trägt er auch auf der Haut. "Stay strong" (Bleib stark) steht in geschwungener Schrift auf seinem Oberarm. Darunter wacht ein Löwe mit stahlblauen Augen. Die Tattoos haben für den 29-Jährigen eine besondere Bedeutung. Sie erinnern auch ihn selbst daran, niemals aufzugeben. Natürlich habe es in seinem Leben auch Momente gegeben, in denen er mit seinem Schicksal haderte und sich fragte: "Warum ich?" Solche Gedanken habe er aber schnell wieder verbannt. "Ich habe eine Familie, die immer hinter mir steht, eine tolle Partnerin und gute Freunde", sagt Bohn. Zu diesen Freunden zählt er auch das Team in seinem Fitnessstudio in Ottersweier. Im Oktober 2018 hat er dort mit dem Bankdrücken begonnen. Schnell habe er bemerkt, dass der Sport sein Selbstbewusstsein noch mehr stärkt. Als die Idee aufkam, bei einem Wettkampf teilzunehmen, seien im Studio alle Feuer und Flamme gewesen: "Es ist der Wahnsinn, wie viel Unterstützung ich hier bekomme", sagt Bohn. Sogar seinen eigenen Behindertenparkplatz habe er erhalten. Auch mit Trainings- und Ernährungsplänen wurde er ausgestattet. Drei- bis viermal in der Woche hält sich Bohn im Studio auf. Momentan bereitet er sich auf den nächsten Wettkampf im Oktober vor. Dort will er mindestens 130 Kilo drücken. Die "Spielwiese" - wie er die Halle nennt - ist sein zweites Zuhause geworden. Janne Bechtold, Sporttherapeut und Trainer, hilft ihm dabei, die Gewichte auf die Hantelstange zu setzen. Dann schnallt er Bohn die Beine mit einem Gürtel auf der Bank fest, damit sie beim Bankdrücken nicht "in die Höhe schießen". Deutschland ist noch



"sehr rückständig"



Die beiden Männer sind mittlerweile gute Kumpels geworden: "Mit Nino habe ich immer Spaß", sagt Bechtold und schaut auf den Rollstuhl. Bohn weiß genau, was dieser Blick zu bedeuten hat: "Wenn ich trainiere, schnappt er sich den oft und fährt damit durch die Halle." Immer wieder necken sich die beiden freundschaftlich. Sprüche wie "Nino, komm rüber zur Beinpresse" sind keine Seltenheit. Bohn nimmt das mit Humor: "Ich finde es gut, dass sie mich hier so nehmen, wie ich bin", sagt er. Bis auf die Tatsache, dass er im Rollstuhl sitzt, unterscheide er sich ja auch nicht von anderen. "Ich lebe kein anderes Leben - ich kämpfe nur manchmal mit mehr Hindernissen", meint er. Deutschland sei in Bezug auf Behindertengerechtigkeit noch "sehr rückständig". Aber davon lässt sich Bohn nicht unterkriegen, er ist ein Kämpfer - wie der Löwe auf seinem Arm.

