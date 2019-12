Schneller, wendiger und schonend für den Wald Lichtenau (em ) - Tobias Breite aus Lichtenau führte am Wochenende einen "Parcours betonten Holzrückelehrgang" für Fortgeschrittene durch. In der Region ist er nach eigenen Aussagen einer der ersten, der Kurse im Holzrücken anbietet. Die Teilnehmer waren mit ihren Pferden von Esslingen, Göppingen und Echterdingen angereist.







"Holzrücken ist die Holzbeförderung mit dem Arbeitspferd", erklärte der Kursleiter. Viele würden diese Arbeitsweise noch von früher kennen. Sie sei heute wieder im Kommen. "Früher arbeitete man so, weil es keine andere Möglichkeit gab. Heute stehen ökologische Gründe im Vordergrund", merkte Breite an. Mit dem Pferd könne man teils schneller und waldschonender arbeiten und sei vor allem flexibler als mit einer Maschine. Mit dem Pferd könne man jederzeit die Richtung ändern. Der Schwerpunkt bei diesem Lehrgang lag auf dem filigranen Umgang mit dem Pferd, der Kettenführung sowie dem Verhalten des Holzes bei den Manövrieraktionen, damit es für Pferd und Fuhrmann nicht gefährlich wird. Das Gewicht eines Stammes dürfe doppelt bis dreifach so schwer sein wie das Eigengewicht des Pferdes. Geeignet sei fast jede Rasse, sagte Breite und fügte an, dass das Pferd vom Charakter her "ausgeglichen, nervenstark und arbeitswillig" sein müsse. Vom Gemüt her seien Kaltblüter dafür prädestiniert. Schwere Warmblüter, Haflinger und Ponys könnten sich aber ebenso gut eignen. Breite ist seit sieben Jahren mit seinen Pferden im Holzrücken aktiv, davon vier Jahre gewerblich im Nebenerwerb für Städte, Kommunen und Privatleute. Durch seine frühere Lebensgefährtin wurde er an die Arbeit mit Pferden herangeführt. Beruflich verschlug es Breite vor fünf Jahren vom Schwäbischen nach Lichtenau. Im Herbst 2018 bot er den ersten Holzrückekurs für Einsteiger an. Am Wochenende fand der erste Kurs für Fortgeschrittene statt, zu dem jeder sein eigenes Pferd mitbrachte. Für den Lehrgang baute Breite einen Parcours mit mehreren praxisbezogenen Hindernissen auf, wie sie auch auf Wettkämpfen zu finden sind. Beispielsweise musste der Fuhrmann mit seinem Pferd und dem angehängten Stamm zwischen zwei Stämmen durch, die Stämme am Wegesrand aufpoldern oder den Stamm auf einem anderen Stamm ausbalancieren. Elf Hindernisse warem zu bewältigen. Den Einsteigerkurs kann jeder Interessierte mit Schulpferd ohne Vorkenntnisse besuchen. Die Pferde selbst brauchen eine Grundausbildung im Holzrücken und ein sogenanntes Kummet-Geschirr. Dabei handelt es sich um einen Holzrahmen, der wie ein Reif unterhalb des Pferdehalses liegt. Außerdem muss das Pferd die Grundkommandos "hü" für vorwärts, "hüst" für links, "hott" für rechts und "brrrr" für Stehen kennen. Unter den Kursteilnehmern war auch Carmen Klima mit ihrem Pferd Cody. Sie war extra aus Echterdingen angereist. Den Einsteigerkurs absolvierte sie im Februar. "Das ist viel Kopfarbeit und erfordert viel Geduld", sagte sie. Breite ist mit seinen beiden Norikern Chief und Fraenze - mittelschwere österreichische Kaltblüter - auch auf Wettkämpfen aktiv und amtierender baden-württembergischer Vize-Meister im doppelspännigen Holzrücken der Profis.

