Bürger legen Wert auf Naturschutz

Karlsruhe



Von zu Hause aus ins Depot blicken Karlsruhe (red) - "Wir wollen offen zeigen, was in unseren Depots und Archiven liegt. Denn letztlich gehören diese Schätze den Bürgern", sagt der Direktor des Badischen Landesmuseums Karlsruhe, Eckart Köhne. Künftig kann man von zu Hause aus die Exponate bereits vorbestellen (Foto: dpa). » Weitersagen (red) - "Wir wollen offen zeigen, was in unseren Depots und Archiven liegt. Denn letztlich gehören diese Schätze den Bürgern", sagt der Direktor des Badischen Landesmuseums Karlsruhe, Eckart Köhne. Künftig kann man von zu Hause aus die Exponate bereits vorbestellen (Foto: dpa). » - Mehr