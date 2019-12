Der Stadtgarten wird zum Hühner- und Gemüsehof

Frank Armbruster, Sozialarbeiter an der Aloys-Schreiber-Schule (ASS), hatte die Initiative zusammen mit Veronique Noel, Leiterin des Jugendzentrums Komm, ins Leben gerufen. "Be part of Bühl" ist Teil des bundesweiten Projekts "Openion - Bildung für eine starke Demokratie" der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Die Teilnehmer sollen schon früh lernen, worum es in der Demokratie geht und dass man mit Engagement etwas bewegen kann. "Die Schüler sollen lernen, wie sie an der heutigen Gesellschaft teilhaben können. Das ist einer der ersten Schritte zur Heranführung an die Demokratie", sagt Noel.

In Bühl hatte sich zunächst eine Gruppe von Sechst- und Siebtklässlern der ASS an dem Projekt beteiligt. Zukünftig soll es auf weitere Bühler Schulen ausgeweitet werden.

So nahmen an dem Treffen gestern Vormittag unter anderem auch Schüler des Windeck-Gymnasiums teil. Die Zehn- bis Zwölfjährigen äußerten zahlreiche nachhaltige Ideen, wie den Bau von Algenwänden, Spendenläufe, um Bäume zu pflanzen, Bienenschutz und vieles mehr. Auch die Umgestaltung des Stadtgartens war ein Vorschlag der Kinder. So könnten dort Gemüse angepflanzt und Nutztiere wie Hühner gehalten werden. Zucchini, Möhren und Eier könnten an die Bühler Tafel gespendet werden. Die Versorgung und die Pflege der Tiere würden die Kinder gern selbst übernehmen.

Während die Teilnehmer ihre Ideen erarbeiteten, tauschten sie sich angeregt aus und versuchten, ihre Visionen bestmöglich auszufeilen. Im Anschluss stellten sie ihre Vorschläge den anderen Gruppen und den anwesenden Lehrern und Betreuern vor.

Fast allen Gruppen lag das Thema Fahrradfahren am Herzen. So forderten sie mehr Fahrradwege und schlugen einen Fahrradtag vor, an dem man nicht mit dem Auto fahren dürfe.

Armbruster und Noel freuten sich über die kreativen Ideen. Sie wollen weiter ein offenes Ohr für die Anliegen der Kinder haben und auch versuchen, den einen oder anderen Vorschlag umzusetzen.