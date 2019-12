Geehrte treffen Tore und Töne

Bühl



Kraftpaket auf Rädern Bühl (for) - Nino Bohn aus Bühl ist seit seiner Geburt querschnittsgelähmt. Dennoch zählt er zu den besten Bankdrückern Deutschlands. Beim Gießen-Cup drückte er 115 Kilo und stellte alle anderen in seinen Schatten. Mit seinem Sport will er anderen Behinderten Mut machen (Foto: for).