Im zarten Alter von 17 Jahren schon marode

Rastatt



Jahnallee bis 19. Juni gesperrt Rastatt (red) - Der zweite Bauabschnitt für den Neubau einer Fuß- und Radwegbrücke, die vom Joffre-Areal in die Jahnallee führen wird, beginnt am Mittwoch. Autofahrern wird der Weg von der Innenstadt zu Natura und Badgaststätte vermutlich bis 19. Juni versperrt (Symbolfoto: av). » Weitersagen (red) - Der zweite Bauabschnitt für den Neubau einer Fuß- und Radwegbrücke, die vom Joffre-Areal in die Jahnallee führen wird, beginnt am Mittwoch. Autofahrern wird der Weg von der Innenstadt zu Natura und Badgaststätte vermutlich bis 19. Juni versperrt (Symbolfoto: av). » - Mehr