Dorfgemeinschaft wird vorbildlich gelebt

Weisenbach

Grundschüler im Wettkampf Weisenbach (mm) - Das Kreisfinale der Grundschulen im Wettbewerb "Jugend trainiert für Olympia" wurde zu einem Leichtathletikfest. Rund 120 begeisterte Kindern waren auf dem Sportplatz in Weisenbach am Start. Örtlicher Ausrichter war die Johann-Belzer-Schule (Foto: rawo).

Bühl

Pommes mit System Bühl (sie) - Bora Cengiz führt seit einem Jahr den Kiosk im Schwarzwaldbad. Der 35-Jährige war früher Leiter mehrere Filialen eines Discounters. Jetzt überträgt er das Filialkonzept auf die Schwimmbadgastronomie. Neben Bühl betreibt er als Systemgastronom drei weitere Standorte (Foto: sie).

Zell am Harmersbach

Geringere Ausbeute Zell am Harmersbach (red) - Mit neun Medaillen fiel das Ergebnis der Leichtathleten des Kreises Rastatt/Baden-Baden/Bühl bei den badischen U-16-Meisterschaften in Zell am Harmersbach deutlich geringer aus als im Vorjahr, als 24 Mal Edelmetall abgeräumt werden konnte (Foto: rawo).