Neuer Ansatz: 'TSO for future'

Kraftpaket auf Rädern Bühl (for) - Nino Bohn aus Bühl ist seit seiner Geburt querschnittsgelähmt. Dennoch zählt er zu den besten Bankdrückern Deutschlands. Beim Gießen-Cup drückte er 115 Kilo und stellte alle anderen in seinen Schatten. Mit seinem Sport will er anderen Behinderten Mut machen (Foto: for).

E-Bike geklaut: Täter gesucht Ottersweier (red) - Zwei Männer haben am Montag in Ottersweier ein E-Bike gestohlen. Die beiden waren mit einem Nissan mit französischem Kennzeichen unterwegs. Die Täter konnte die Polizei nicht mehr finden, allerdings entdeckten die Beamten das geklaute Rad (Symbolfoto: dpa).

Weniger Zigaretten, mehr Tabak gekauft Düsseldorf (dpa) - Die Verbraucher in Deutschland haben 2018 deutlich weniger Zigaretten gekauft als 2017. Stattdessen griffen sie laut einer neuen Studien häufiger zu losem Tabak oder zu E-Zigaretten. Der Trend zum Tabak sei dem Preis-Leistungsverhältnis geschuldet (Symbolfoto: dpa).