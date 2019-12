Altes Handwerk am Pfingstmontag zum Leben erweckt

Baden-Baden

Kostenloses Konzertvergnügen Baden-Baden (co) - Zum kostenlosen Konzertvergnügen der Baden-Badener Philharmonie strömten zahllose Besucher in den Kurpark. Es war der Auftakt für die Open-Air-Konzerte, die auch in diesem Sommer wieder die Kurmuschel mit Leben füllen sollen (Foto: Hecker-Stock). » Weitersagen (co) - Zum kostenlosen Konzertvergnügen der Baden-Badener Philharmonie strömten zahllose Besucher in den Kurpark. Es war der Auftakt für die Open-Air-Konzerte, die auch in diesem Sommer wieder die Kurmuschel mit Leben füllen sollen (Foto: Hecker-Stock). » - Mehr

Rastatt

58. Heimatbuch vorgestellt Rastatt (up) - Landrat Toni Huber hat den 58. Band der Heimatbuchreihe vorgestellt und zugleich die Ausstellung des Gernsbacher Malers Mario Grau im Landratsamt eröffnet, dem im reich bebilderten Band ein Porträt gewidmet ist. 24 Autoren haben 20 spannende Texte beigesteuert (Foto: up). » Weitersagen (up) - Landrat Toni Huber hat den 58. Band der Heimatbuchreihe vorgestellt und zugleich die Ausstellung des Gernsbacher Malers Mario Grau im Landratsamt eröffnet, dem im reich bebilderten Band ein Porträt gewidmet ist. 24 Autoren haben 20 spannende Texte beigesteuert (Foto: up). » - Mehr

Bühl

Ausstellung im Innenhof Bühl (eh) - Gewöhnlich ist das große Hoftor am Anwesenr Hauptstraße 68 geschlossen und verwehrt Einblicke in den Innenhof. Interessierte können noch bis 23. Juni rein, denn das Stadtgeschichtliche Institut zeigt in dem historischen Gebäude eine Ausstellung (Foto: Horcher). » Weitersagen (eh) - Gewöhnlich ist das große Hoftor am Anwesenr Hauptstraße 68 geschlossen und verwehrt Einblicke in den Innenhof. Interessierte können noch bis 23. Juni rein, denn das Stadtgeschichtliche Institut zeigt in dem historischen Gebäude eine Ausstellung (Foto: Horcher). » - Mehr

Bühl

Vorschau auf Kulturprogramm Bühl (mf) - Es war eine rattenscharfe Präsentation: Am Mittwochabend erhielten die Besucher des Bühler Bürgerhauses einen Vorgeschmack auf das neue Kulturprogramm. Umrahm wurde die Präsentation von tierischen Auftritten der Theatergruppe "Paspartout" (Foto: mf). » Weitersagen (mf) - Es war eine rattenscharfe Präsentation: Am Mittwochabend erhielten die Besucher des Bühler Bürgerhauses einen Vorgeschmack auf das neue Kulturprogramm. Umrahm wurde die Präsentation von tierischen Auftritten der Theatergruppe "Paspartout" (Foto: mf). » - Mehr