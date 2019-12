Selbstloser Einsatz für Familie in Not

Für Doris Theurer und Bodo Röder aus Rittersbach ist selbstlose Hilfe eine Selbstverständlichkeit: "Man darf nicht wegschauen, wenn es einer Person schlecht geht. Im Gegenteil: Man sollte hinschauen. Helfen macht zufrieden - früher hätte man vielleicht das Wort Nächstenliebe dafür benutzt."

Letzte "Lagebesprechung" vor der Charity-Aktion auf dem Reiterhof, der von Clarissa Schwär betrieben wird: In der Luft liegt der Duft von Heu und Pferdestall. Schwalben schwirren umher. Die freudigen Empfindungen weichen jedoch sofort der bitteren Realität, als die prekäre Situation der in Not geratenen Familie angesprochen wird. Eines ihrer drei Kinder leidet an Zerebralparese (frühkindliche Hirnschädigung), ausgelöst durch Sauerstoffmangel bei der Geburt. Vor zwei Jahren hat ein weiterer Tiefschlag die Familie getroffen: Die Mutter hat Krebs. Chemotherapie und Bestrahlungen blieben bisher ohne Erfolg. Die Prognosen stehen schlecht. Hinzu kommt: Die finanziellen Mittel sind erschöpft.

"Wir wollen dieser Familie helfen. Natürlich wird unser Hoffest keine Wunder bewirken, aber wir starten diese Aktion, um sie wenigstens finanziell ein wenig zu unterstützen. Andere Personen machen uns das vielleicht nach und lassen sich davon inspirieren", hofft Doris Theurer. Das Geld allein soll nicht im Mittelpunkt des Hoffestes stehen. Gisela Schwär erklärt: "Meine Familie und ich spenden, was für uns möglich ist - nämlich Zeit und Engagement. Und wir stellen natürlich gerne unseren Pferde-Hof zur Verfügung."

Der Helferkreis hat bereits in zwei Fällen Menschen in ausweglos erscheinenden Situationen geholfen - wahrscheinlich sogar ein Leben gerettet. Für einen an Leukämie erkrankten 16-Jährigen wurde der passende genetische Zwilling gefunden - im Zusammenspiel mit einem Helfer-Netzwerk, das sich über ganz Deutschland erstreckt. Vor zwei Jahren unterstützte die Bühler Helfergruppe mit einem Hoffest außerdem die 16-jährige Delia. Das Mädchen ist seit einer Operation querschnittsgelähmt und wird von ihrer alleinerziehenden Mutter betreut.

Die Idee zum Hoffest am kommenden Sonntag gab Angelika Sautter. Geboten wird ein Unterhaltungsprogramm für die ganze Familie mit Livemusik der Band "Frog Rock", Ponyreiten, einer Boddel-Flip Challenge, einem Flohmarkt und einer Tombola. Auch der kulinarische Teil soll nicht zu kurz kommen. "Wir hoffen natürlich, dass wir genügend Geld einnehmen, um die Familie ein wenig zu entlasten", so Bodo Röder. "In solch einer schwierigen Lebenssituation sollte sich niemand auch noch zusätzlich finanzielle Sorgen machen müssen." Seine Lebensgefährtin Doris Theurer fügt nachdenklich hinzu: "Die junge Mutter sollte sich jetzt ganz und gar auf die Heilung konzentrieren können."