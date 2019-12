Weststadt ohne Turnhalle

Ein Schadensgutachter ist eingeschaltet, um der Ursache auf den Grund zu gehen. Laut Zimmer ist Feuchtigkeit im Spiel, doch woher das Problem letztlich rühre, lasse sich derzeit noch nicht eindeutig beurteilen. Alter Schaden, neuer Schaden? Das müsse jetzt der Gutachter abschließend klären. Zimmer kann nur vermuten, dass das Malheur auf einen länger zurückliegenden Fall zurückgeht. Fakt sei, der vor rund 20 Jahren installierte Sportboden muss komplett bis zum Beton ersetzt werden.

Ursprünglich war lediglich geplant, festgestellte Druckstellen und Wölbungen in der oberen Belagschicht zu beheben. Ein Spezialbetrieb, der sich an die Arbeit machte, stellte jedoch fest, dass sich der Sportboden mit der hölzernen Tragschicht des Unterbaus wie verklebt hatte. "Normalerweise lässt sich der Oberbelag leicht ablösen", verdeutlicht Zimmer. Statt einer Reparatur ist nun eine Totalsanierung fällig. Der Schaden liege im mittleren bis oberen fünfstelligen Bereich.

Aktuell bietet die Halle einen wenig schönen Anblick. Weite Teile des Belags sind herausgerissen sowie an mehreren Stellen die Dämmschicht aufgebrochen. Auf eine explizite Feuchtigkeitsquelle stießen die Handwerker nicht. Um künftig jegliche Undichtigkeiten auszuschließen, werden Boden-Wand-Anschlüsse sowie Dach und Fassaden genau inspiziert, so Zimmer. Eine leckende Wasserleitung im Boden scheide als Schadensursache definitiv aus: "Es liegt keine drin."

Die Leidtragenden sind die Hallennutzer, vor allem die Erst- bis Viertklässler der Weststadtschule. Drei bis vier Wochen Bauzeit seien für das Verlegen eines neuen Sportbodens zu veranschlagen, so Zimmer.

Alle Beteiligten seien informiert, dass die Sporthalle im laufenden Schuljahr nicht mehr zur Verfügung stehen werde. Ob gleich nach den Sommerferien in dem lichtdurchfluteten Gebäude mit den markanten Lamellen an der Südfassade wieder trainiert werden kann, ist alles andere als sicher. Zimmer. "Wir wollen schnellstmöglich sanieren, aber das effizient und kostengünstig in kurzer Zeit hinzukriegen, ist nicht so einfach." Derzeit hole man Angebote ein, doch die Auftragsbücher der Firmen seien voll. Erschwerend komme hinzu: "Die Termine in den Ferien sind oft schon Jahre im Voraus geblockt."

Zum Neubau der Grundschule und der Turnhalle hatte die Stadt 1996 einen Architektenwettbewerb durchgeführt, den das Baden-Badener Büro Gunild Ober-Berg unter 58 Entwürfen gewann und auch den Planungsauftrag erhielt. Extra für den Volleyballsport wurde die Hallendecke in der Planung von 5,50 auf sieben Meter angehoben. Streit gab es mit dem Kultusministerium, das die Notwendigkeit einer zweizügigen Schule nicht einsehen wollte. Statt zwei Millionen bewilligte es nur 600 000 Euro Zuschuss für den rund fünf Millionen teuren Neubau. Schule und Turnhalle gingen im September 1999 in Betrieb.