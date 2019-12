Bei Kommandant Dußmann schrillen die Alarmglocken

Baden-Baden

Feuer in der Innenstadt Baden-Baden (hol) - In der Innenstadt von Baden-Baden ist am Samstagmorgen gegen 4.30 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Ein Wohn- und Geschäftshaus in der Fußgängerzone (Gernsbacher Straße) in Höhe des Sonnenplatzes steht in Flammen. Sieben Bewohner wurden gerettet (Foto: Dülk). » Weitersagen (hol) - In der Innenstadt von Baden-Baden ist am Samstagmorgen gegen 4.30 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Ein Wohn- und Geschäftshaus in der Fußgängerzone (Gernsbacher Straße) in Höhe des Sonnenplatzes steht in Flammen. Sieben Bewohner wurden gerettet (Foto: Dülk). » - Mehr

Baden-Baden

Unfall in der Lange Straße Baden-Baden (bewa) - Gegen 5.45 Uhr am Freitag wurde der Feuerwehrleitstelle ein Unfall mit eingeklemmten Personen auf der Lange Straße in Baden-Baden gemeldet. Vor Ort stellte die Feuerwehr fest, dass niemand in den am Unfall beteiligten Fahrzeugen eingeklemmt war (Foto: bewa). » Weitersagen (bewa) - Gegen 5.45 Uhr am Freitag wurde der Feuerwehrleitstelle ein Unfall mit eingeklemmten Personen auf der Lange Straße in Baden-Baden gemeldet. Vor Ort stellte die Feuerwehr fest, dass niemand in den am Unfall beteiligten Fahrzeugen eingeklemmt war (Foto: bewa). » - Mehr

Kehl

Haus nach Brand nicht bewohnbar Kehl (red) - Nach einem Kellerbrand, der am Mittwoch gegen 21 Uhr in einem Mehrfamilienhaus am Rande der Kehler Innenstadt ausgebrochen war, ist das Gebäude derzeit nicht bewohnbar. Sieben Bewohner wurden ins Krankenhaus gebracht (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Nach einem Kellerbrand, der am Mittwoch gegen 21 Uhr in einem Mehrfamilienhaus am Rande der Kehler Innenstadt ausgebrochen war, ist das Gebäude derzeit nicht bewohnbar. Sieben Bewohner wurden ins Krankenhaus gebracht (Symbolfoto: dpa). » - Mehr