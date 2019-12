Innenstadt verwandelt sich in Feier- und Genussmeile



Wie in den Vorjahren erstreckt sich die Veranstaltung auf Rathaus- und Marktplatz, Wilhelm-Schechter-Straße, die Hauptstraße zwischen der Einmündung Adlerplatz in Richtung Oberstadt bis in Höhe des Stadtcafés, über Adlerplatz, die Festwiese beim Abenteuerspielplatz und die Straße am Stadtgarten. 80 Stände werden sich entlang der Hauptstraße, beginnend am Adlerplatz in Richtung Oberstadt vor dem Rathaus sowie im Bereich des Stadtgartens aneinanderreihen. Zahlreiche Acherner Vereine und die einheimische Gastronomie halten ein reichhaltiges kulinarisches Angebot bereit. Dazwischen bereichern Verkaufsstände mit einem kunstgewerblichen Sortiment das Festangebot.

Auf mehreren Bühnen unterhalten große und kleine Künstler die Festbesucher - vor dem Rathaus am Markt, beim Stadtgarten mit der Baden-Media-Bühne und der Jugendbühne auf dem Adlerplatz sowie einigen kleinen Bühnen auf der Festmeile (Gasthaus Ratskeller, Dayflex und Einmündung Hauptstraße/Allerheiligenstraße). Neben vielerlei Musik und kulturellen Genüssen wird das Team Bananenflanke Ortenau auf der Wiese bei der Baden-Media-Bühne am Sonntag zwischen 11 und 16 Uhr einen Spieltag der Bananenflankenliga durchführen. Am Sonntag beginnt das Fest um 10 Uhr mit einem Abenteuerlandgottesdienst zum Thema "Mit Jesus wird mein Leben wieder bunter" auf der Bühne am Rathaus am Markt. Das Fest wird am Sonntag von 11 bis gegen 22.30 Uhr fortgesetzt.

Ab 11.30 Uhr treten die Stadtkapelle und auch Vereine, Tanzstudios, Kindertageseinrichtungen, der Kinderzauberer "Funtastico" und andere auf der Bühne am Rathaus am Markt auf.

An beiden Tagen gibt es im Bereich Rathaus/Sparkasse einen Rummelplatz mit Auto-Scooter und Kettenkarussell. Abgerundet wird das Angebot durch eine Kindereisenbahn und dem sportlichen Angebot des Fun-Parks von Euroviva auf der Wiese beim Abenteuerspielplatz am Stadtgarten. Wie bei den drei vorangegangenen Stadtfesten wird sowohl samstags von 16 bis 0 Uhr als auch sonntags von 11 bis 20 Uhr auf der Hauptstraße ab dem Stadtcafé in Richtung Oberstadt ein Floh-, Trödel- und Kunsthandwerkermarkt stattfinden.

Um die Sicherheit für ein entspanntes Feiern bieten zu können, wird es für Verkehrsteilnehmer und Anwohner der Festmeile einige Einschränkungen geben. Zur Vorbereitung und Durchführung des Stadtfestes sind an den Tagen zuvor und am Festwochenende einige Straßen nicht oder nur eingeschränkt für den Verkehr nutzbar. Die Wilhelm-Schechter-Straße und der Parkplatz Wilhelm-Schechter-Straße gegenüber der Sparkasse werden bereits ab Donnerstag, 11. Juli, 6 Uhr, bis Montag, 15. Juli, 18 Uhr, für den Auf- und Abbau des Vergnügungsparks gesperrt.

Für den Aufbau der Stände und die Durchführung des Stadtfestes werden die Hauptstraße und die Straße "Am Stadtgarten" von Freitag, 12. Juli, 18 Uhr, bis Montag, 15. Juli, 6 Uhr, für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Der Adlerplatz wird für den Aufbau der Jugendbühne am Freitag, 12. Juli, ab 6 Uhr bis Montag, 15. Juli, 6 Uhr, gesperrt sein.